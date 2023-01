Elvytyksestä lamaan?

Monelle on ollut yllätys, että talous kasvaa edelleen, hidastuen toki. Tuhansien miljardien elvytyseurojen tuleminen markkinoille vaikuttaa. Mutta se ei tarkoita, että ongelmat olisivat ohitse. Miljardit hidastavat vaikeuksien kärjistymistä.

Talouslukemat eri puolilta maailmaa kertovatkin jo, että olemme matkalla kohti taantumaa, kenties lamaakin. Ei kuitenkaan kaikki ihan yhtä jalkaa.

Kiina on ollut vuosikymmenien ajan maailmantalouden yksi suuri veturi. Kasvulukemat pyörivät vuosien ajan 10 %:n tuntumassa. Nyt meno on hidastumassa. Kehitys uhkaa viedä Kiinan talouskasvun alle koko maailmantalouden keskikasvun, jonka ennustetaan olevan vuonna 2022 on noin 3 %.

IMF:n pääjohtaja Kristalina Georgieva sanoi vuoden vaihteessa, että tällainen ihme nähtäisiin ensimmäisen kerran 40 vuoteen. Lamasta sentään ei vielä puhuta Kiinan kohdalla.

Kiinan murheisiin on monia syitä. Covid-19 ja sen hoito, presidentti Xin politiikka ja lännen erilaiset pakotteet ja rajoitteet, asuntosektori ja tietysti sodan heijastumat.

USA:n talouden kasvu jatkuu vielä. Joulukuussa se oli 3,2 %. USA:n taloutta sota ei horjuta samalla tavalla kuin EU-maissa. EU:n ja USA:n energialaskut puhuvat puolestaan. Energian tuonti EU:iin yli 2-kertaistui muutamassa kuukaudessa 6 %:iin/BKT. USA:ssa vastaava vaikutus oli mitätön.

Kaiken lisäksi amerikkalaiset suuryritykset ovat tehneet sodan seurauksena satojen miljardien eurojen suuruiset ”satunnaiset voitot”. ExxonMobilin odotetaan yltävän viime vuonna yli 56 miljardin dollarin, Chevronin noin 37 miljardin dollarin tuottoihin. Sota auttanut historian parhaimpiin tuloksiin!

USA:ta auttaa ja muita rasittaa sillä oleva maailman tärkein valuutta eli dollari. Sen turvin USA pystyy varmistamaan asemansa. Nyt kun FED (USA:n keskuspankki) nostaa korkoja, niistä kipeimmän laskun maksavat ne maailman köyhät valtiot, joiden dollarimääräisten luottojen myöntäjät tulevat USA:sta.

USA:n valtion ja keskuspankki FED:n elvytystoimet ovat olleet valtavat.

USA on myös saanut elvytysmiljardit markkinoille EU:a nopeammin. Tämä on yksi syy siihen, että maa on selviytynyt meitä paremmin talouden ongelmista.

Mutta näkymät USA:ssakin ovat synkkenemässä. Ennusteet pelkäävät taantumaa ensi vuoden lopulla.

Niinpä USA on ryhtynyt vetämään kotiin päin. Kapitalismin mallimaaksi sanottu on tukemassa 369 miljardin dollarin valtion tuilla omaa – ja vain omaa – vihertävää teollisuuttaan. EU:n ja USA:n välille on syntymäisillään kauppasota. Sellaisen estäminen on erityisesti pienen viennistä elävän maan etu.

EU-maiden liuku alas on jo alkanut. EKP ennustaa tälle vuodelle 0,5 %:n kasvua, muutamille jo taantumaa, kenties lamaakin. Näin myös Suomelle.

EU:n valtavan elvytyksen seurauksena EU-maiden talouden pyöriä ovat tähän sakka pyörittäneet tuhannet ”ylimääräiset miljardit”. Summassa on mukana EU:n yhteisvaroin rahoittama 750 miljardin euron elvytyspaketti ja jäsenmaiden yhteensä usean miljardin euron suuruiset elvytystoimet.

Rahan tähän on mahdollistanut Euroopan keskuspankki EKP.

EKP on osto-ohjelmillaan ostanut pankkien ym. taseista yli 5 000 miljardilla eurolla valtioiden ja yritysten velkakirjoja. Pankkien näin saamalla ”tuoreella rahalla” on varmistettu rahoitus elvytykselle ja velkaantumiselle. Velkapaperit löytyvät sitten edestämme. EKP:n taseista!

Kun elvytysrahat on käytetty ja kun uuteen suureen lisävelkaantumiseen ei ole enää mahdollisuuksia, kun sota heijastuu meille muuta maailmaa enemmän, taantumaan tai kenties lamaankin mennään.

EU:n selviytymistä ei ainakaan auta se, että samalla kun EU tavoittelee maailman johtajuutta ilmastotoimissa, suhtautuvat monet EU-päättäjät erittäin nuivasti muutoksen edellytyksiin.

Sähköautoja halutaan kyllä, mutta niiden raaka-aineiden kaivaminen omasta maasta ei monelle käy, vaikka niitä sieltä löytyykin. Tai, kun fossiilisia raaka-aineita pitäisi vähentää, niiden tärkeimmät korvaajat, bio-raaka-aineet, ovat yhä useamman EU-päättäjän hampaissa.

Mauri Pekkarinen (kesk.)

Euroopan parlamentin jäsen