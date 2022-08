Energiaa hankittava riittävästi

Eurooppa on sotatantereena. Putinin palkkasoturit tekevät tihutöitään Ukrainassa ja siellä kiusatut koettavat puolustaa maataan ja häätää viholliset kaikin keinoin pois. Viime aikoina häätö onkin onnistunut hyvin Amerikasta saaduilla raketinheittimillä. Niillä ovat puolustajat pystyneet tuhomaan merkittävän osan hyökkääjän sotakoneista ja ammuksista Krimillä.

Koko sota on perua Putinin harhaisista mielikuvista Venäjästä maailman valtiaana. Kumpikaan puoli ei välitä vähääkään siitä, mitä sotiminen aiheuttaa globaalisti sekä ihmisille että ilmakehälle.

Sodan lisäksi lehdet kertovat eurooppalaisesta kuumuudesta ja jokien kuivumisesta. Samaan aikaan Amerikan mantereilla ei kuumuus vaivaa. Samoin on Aasian pohjoisosassa eli Siperiassa. Siellä on lähes Euroopan kokoinen alue, jossa ilma on normaalia viileämpi.

Euroopan rauhanomaisissa oloissa on välinpitämättömyys vallalla. Joku väittää syyksi Mustanmeren rannoilla käytävien raakuuksia uutisointia. Voi olla, mutta hirveydet eivät konkreettisesti suomalaisia koske. Meitä koskee yltiöpäinen kulutus. Siihen kuuluvat sähköautot ja potkulaudat. Väki kurvailee surutta ja potkiskelee lautojaan. Ne tosin kuluttavat sähköä aina liikuttaessa. Riittääkö sähkö talven tullen lämmitykseen ja valoihin sekä teollisuuden pyörien pyörittämiseen?

Suomi on suistumassa hätätilaan energian riittämättömyyden kanssa. Huomaako hallitus sen? Viisas toimisi ennen hätätilaa, samaa toivoisi hallitukseltakin.

Suomen suurin ydinvoimala Olkiluodossa on surkean valmistuksen huono tulos. Sen on monien lupausten jälkeen sanottu viimein toimivan ennen tulevan talven pakkasia. Vanhoille venttileille voi vain toivoa parasta. Niitä kaikkia alkuperäisiä ei ole vaihdettu uusiksi. Ne varmaan kestävät käytössä vuosia.

Huoltoseisokkeja tulee tullee vuosien mittaan olemaan. Niiden ajaksi tarvitaan säätövoimaa. Sitä on saatavissa helposti vesivoimasta.

Sitä varten vanhojen suojelupäätösten aika on ohi. Ne pitää purkaa ja vesivoimalla turvata jatkuva sähkön saanti.

Eelis Pulkkinen

geologi, eläkkeellä

Orivesi