Energiaa omasta takaa

Teknistynyt yhteiskunta pyörii yhä enemmän jatkuvan energiansaannin varassa. Myös tiedonvälitys on sähköistynyt. Sellainen huoltovarmuuden kannalta elintärkeä resurssi pitää olla omissa käsissä. Omavaraisuus vahvistaa myös itsenäisyyttämme. Nyt me olemme paksulla energianapanuoralla kiinni epävakaassa Venäjässä.

Omaa energiaa ostaessamme raha jää kiertämään oman maan talouteen työllistäen suomalaisia antaen uutta ostovoimaa.

Suomi onkin päättänyt siirtyä pikkuhiljaa omiin ja uusiutuviin energioihin. Kuitenkaan ilmaisesta tuontienergiasta, tuulien hyödyntämisestä, ei pidä luopua, vaan käyttää sitä yhä enemmän. Sitä tulee väistämättä poikkeusoloissakin. Eikä ilma saastuta itseään. Se tulee voimalalle omin voimin ja samoin lähtee omin voimin jättäen jälkeensä vain sähköä.

Suomi on harvaan asuttuna hyvä maa tuulivoiman hyödyntämiselle. Ihmiset ovat vielä pakkautuneet eteläosaan maata ja muuallakin taajamiin. Löytyy paljon vapaata tilaa tuulivoimaloille asutuksen ulkopuolelta.

Suomi on jäljessä tuulivoimaloitten rakentamisessa vastaaviin maihin verrattuna.

Saksassa on tuulivoimaa eniten Euroopassa. Saksan ja Suomen maapinta-alat ovat lähes samat. Saksassa on kuitenkin asukkaita 15 kertaa Suomen asukasmäärä. Silti sinne on saatu mahtumaan tuulivoimaloita 30 kertaa Suomen määrä.

Ne tuottavat energiaa yhdessä yhtä paljon kuin yhdeksän TVO III:n kokoista ydinvoimalaa. Suomella menee vielä muutama vuosi, ennen kuin tuulivoima korvaa edes yhden tuollaisen ydinvoimalan rakentamisen tarpeen.

Ainoa huono puoli tuulessa lähde-energiana on se, että sen uusiutumisnopeus vaihtelee ihmisen hallitsematta.

Sähkön tuotantoa voidaan kyllä säätää hallitusti paljonkin ajatellen kulutuksen vaihtelua talvisen pakkaspäivän ja kesäisen loma-ajan päivän välillä. Tai yhteiskunnan aktiivisuudesta riippuen yön ja päivän välillä.

Vetyteknologiaa kehitetäänkin nyt voimakkaasti tuotannon tasaamiseksi. Erotetaan sähkön avulla vetyä vedestä varastoon. Teollisuus voi sitten käyttää vetyä vetynä esimerkiksi koksin tilalla teräksen valmistuksessa tai sitä voidaan muuttaa polttokennolla takaisin sähköksi vaikkapa autossa sen sähkömoottorille tai akun lataukseen. Pakoputkesta tulee vain vettä.

Markus E. Myllymäki

Vaasa