Energiakriisi kurittaa sähköautoilua

Sähköenergian voimakkaasta hintojen noususta on uutisoitu paljon tämän vuoden aikana ja useilla paikkakunnilla Suomessa on kerrottu jopa yli 60 sentin/kWh sähköenergian hinnasta, johon pitää lisätä vielä sähkönsiirron sekä sähköyhtiöiden toimistokulujen laskutushinnat, jolloin lähennellään pahimmillaan jo 70 sentin/kWh hintaa ja pörssisähkössä mennään korkeimmillaan jopa tämänkin yli. Näillä sähköenergian kohonneilla hinnoilla on suuri vaikutus myös sähköautojen latauksesta maksettaviin kustannuksiin.

Sähköautojen käyttöönottoa on perusteltu vihreällä siirtymällä sekä niiden käyttökustannusten edullisuudella verrattuna polttomoottoriautoihin. Vihreä siirtymä on erinomainen ja hyvä asia, mutta sähköautojen käytön edullisuus polttomoottoriautoihin verrattuna alkaa jo sulaa nykyisillä sähkön hinnoilla. Lisäksi sähköautojen hankintahinnat ovat ainakin vielä vastaavia polttomoottorimalleja selvästi korkeampia, joten tässä maailmantilanteessa ei pidä ihmetellä, jos vihreä siirtymä tältä osalta hieman hidastuu autokannan sähköistymisen puolesta, koska sähköautojen hankinta ja käyttö maksaa nykyään paljon.

Itselläni on ollut vuoden käytössä ladattava hybridi noin 60 km:n toimintasäteellä kesäaikana ja noin 50 km:n toimintasäteellä pakkasaikana.

Olen tehnyt kustannusvertailua autolla ajamisesta sekä sähköllä että bensiinillä erilaisissa ajo-olosuhteissa. Oma autoni kuluttaa sähköä sekalaisessa ajossa kesäaikana keskimäärin 25 kWh/100 km ja talvella 30 kWh/100 km. Vastaavat bensiinin kulutukset samalla autolla ovat kesällä 7 l/100 km ja talvella 8 l/100 km.

Jos käytetään sähköenergian kokonaishintana 50 senttiä/kWh sisältäen sähköenergian, sähkön siirron, verot sekä sähköyhtiöiden toimisto- ja laskutuskulut ja bensiinin hintana 2 €/l (tarjouksissa ollut jopa alle 1,9 €/l), päästään mielenkiintoiseen tulokseen autoilun käyttökustannusten osalta sähkön ja bensiinin kesken. Laskelman perusteena käytän vuoden keskimääräisiä kulutuksia omalla autollani eli 27,5 kWh/100 km ja 7,5 l/100 km. Näillä lähtöarvoilla 100 km:n ajaminen maksaa sähköllä 13,75 € ja bensiinillä 15 €. Jos satut tankkaamaan tarjouksesta 1,9 €:n litrahinnalla, niin 100 km:n ajo maksaa polttoaineen osalta 14,25 €. Tulos hieman hätkähdytti minua, koska käytännössä liikutaan samalla kustannustasolla sähkön ja bensiinin osalta.

Korostan vielä, että esimerkkini sisältää ainoastaan auton liikkumiseen tarvittavan energian eli sähkön tai bensiinin eikä muita auton käytöstä aiheutuvia kuluja. Auton hankintahinta on lisäksi täyssähkö- tai lataushybridiautojen osalta vastaavia polttomoottorimalleja korkeampi, joten isossa kuvassa sähköllä kulkevat autot ovat käyttäjilleen kalliimpia kuin polttomoottoriautot tämän laskuesimerkin valossa.

Totta kai muutokset energian hinnoissa (sähkö/polttoaineet) heilauttavat tätä asetelmaa nopeastikin, mutta mielestäni sähköautojen ja -autoilun markkinoinnissa pitäisi ensisijaisesti korostaa vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen merkitystä ja unohtaa monissa autokauppojen mainoksissa nähdyt perustelut sähköautoilun edullisuudesta polttomoottoriautoihin verrattuina.

Jarmo Kuivanen

Tampere