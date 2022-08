Energiakriisi on totta jo nyt

Viime viikonlopun sademäärä oli 112 millimetriä. Tällä hetkellä turpeita aumassa on noin 30 % tavoitteista, ja elokuu on kohta puolessa. Vaikka tulisi se paljon puhuttu intiaanikesä, juuri mitään ei ole enää tehtävissä. Se oli semmoinen kesä se.

Keleille me emme mitään voi, mutta mikäli turvetuotannon pinta-ala nelinkertaistettaisiin, meillä olisi huononkin kesän jälkeen aina riittävästi turvetta aumoissa. Osa jäisi jopa varmuusvarastoihin.

Nyt kun huoltovarmuuskeskus teki keväällä Neovan (Vapo) kanssa sopimuksen turpeen huoltovarmuusvarastoinnista, niin eihän meillä ole hätä päivää. No, fakta on se, että on! Sama Jumala se on vapollakin. Tuotanto ei ole onnistunut heilläkään, ei koko Suomen alueella.

Pörssisähkö nyt yli 480 euroa ja ollaan elokuussa alkupäivillä. Nyt jos koskaan tarvittaisiin valtion tukea turvetuotantoon ja sen ylläpitämiseen, jotta tämä tuleva katastrofi ei toistuisi. Ensi talvi näyttää ne kuuluisat närhen munat, ja kuluttaja maksaa. Iskee lujaa kaikille.

Vanhoja varastoaumoja ei juurikaan ole. Meillä on energiakriisi jo nyt. Kivihiilen siirtymäaikainen tuonti idästä loppuu 10.8. Sen jälkeen kivihiilen hinta tuplaantuu ja saatavuus vaikeutuu entisestään. Eipä löydy talveksi sitten sitäkään.

Kaikkeen tähän ratkaisu on meidän uusiutuva turve, kunhan sen arvo todella ymmärretään ennenkuin se on todellakin liian myöhäistä.

Miika Mantela

Turvetuottaja

Lappajärvi