Energiakriisiin kestäviä ratkaisuja

Eri puolilta kuuluvat ehdotukset polttoaineveron keventämisestä ovat vastuutonta populismia. Se olisi paitsi iso ilmastopoliittinen takaisku myös taloudellisesti typerää.

Polttoaineiden hinnannousu on todellinen ongelma, mutta veroalet kohdentuvat huonosti niille, jotka tarvitsevat juuri nyt kaikista eniten tukea. Se hyödyttää yhtä paljon helsinkiläistä autoilijaa, joka voisi kulkea töihin sujuvasti julkisilla, kuin ilmajokista, joka olosuhteiden pakosta joutuu ajamaan autolla töihin Seinäjoelle. On myös huomattava, että varakkaammat ihmiset autoilevat vähävaraisia enemmän, jolloin polttoaineveron keventäminen olisi käytännössä tulonsiirto rikkaille kaupunkilaisille.

On ensisijaisen tärkeää, että päästöt saadaan alas myös liikenteen ja energiantuotannon osalta niin, että kaikki pysyvät kyydissä mukana. Tässä apuna voisi olla muun muassa alueellisesti kohdennetut tuet ja työn verotuksen keventäminen, joita vihreiden sijaistava puheenjohtaja Iiris Suomela on esittänyt. Näin voitaisiin ylläpitää ostovoimaa ja mahdollistaa autoilu ja talojen lämmitys jatkossakin suurten kaupunkien ulkopuolella samaan aikaan kun päästöjä vähennetään siellä, missä se on helpointa.

Energiakriisi myös alleviivaa sitä, että Suomen pitää saada energiapolitiikan ohjat omiin käsiinsä Venäjältä ja Lähi-idältä. Nyt nähtävä hintojen nousu johtuu maailmanmarkkinoista eikä niinkään Suomen ilmastopolitiikasta. Investoinnit kotimaiseen uusiutuvaan energiaan kasvattavat Suomen omavaraisuutta, lisäävät energian hinnan ennustettavuutta ja vähentävät riippuvuutta globaaleista fossiilijäteistä. Se on todellinen isänmaallinen teko se!

Jami Haavisto

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja

Seinäjoki