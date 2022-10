Energiamarkkinoiden tilanteeseen tarvitaan useita ratkaisuja

Tällä viikolla energiamarkkinoiden tilanne on puhututtanut eduskunnan täysistunnossa. Syy tämänhetkiseen energiakriisiin on pitkälti Venäjässä ja sen häikäilemättömässä toiminnassa.

Venäjä käyttää energiaa painostukseen murtaakseen Euroopan valtioiden ja kansalaisten tuen Ukrainalle sekä aiheuttaakseen kaaosta epävarmuuden lisäämisellä. Energiaa käytetään välineenä, koska sillä on valtava merkitys yhteiskuntien ja ihmisten toiminnalle.

Nousevat hinnat ja skenaariot esimerkiksi sähkön sääntelystä herättävät oikeutetusti ja ymmärrettävästi huolta. Huoleen vastaamiseksi hallitus päätti budjettiriihen yhteydessä kansallisista tukitoimenpiteistä ja myös EU-tasolla on kokoonnuttu ylimääräisiin istuntoihin ratkaisujen löytämiseksi.

Kansalaisten tueksi on tulossa hyvä kokonaisuus, joka koostuu muun muassa määräaikaisista toimenpiteistä kylmimmille kuukausille, sähkövähennyksestä, sähkötuesta ja sähkön arvonlisäveron laskemisesta. Tarvitsemme kuitenkin lisäksi erityisesti TEM:ltä ja ministeri Lintilältä ratkaisuja, joilla voitaisiin vaikuttaa energiamarkkinoiden kautta suoraan sähkön hintaan.

Suomi on osa eurooppalaisia sähkömarkkinoita pohjoismaalaisten sähkömarkkinoiden kautta. Koko Eurooppa on samassa, vaikeassa tilanteessa, jonka takia merkitys yhteiseen markkina-alueeseen vaikuttavien toimenpiteiden löytämiselle korostuu. EU:ssa on toki jo saatu päätettyä sähkön hintoihin vaikuttavista toimenpiteistä, mutta keskustelua uusista toimenpiteistä tullaan tarvitsemaan syksyn edetessä.

Samalla jokaisen omat toimet sähkön säästämiseksi tulevat sitä enemmän tarpeeseen mitä lähemmäs kylmiä kuukausia tulemme.

Fingridin tiedotustilaisuudessa saimme hyviä uutisia sen osalta, että sähkön kulutusta on onnistuttu laskemaan. Samalla kuitenkin todettiin, että toimia tarvitaan vielä enemmän. On silti positiivista, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Ihmisten ja yritysten jo aloittamat toimet eivät siis ole merkityksettömiä.

Pitkäkestoisten ratkaisujen osalta on jatkettava hallituksen määrätietoista vihreän siirtymän linjaa. Vihreän siirtymän toimet eivät ole nykyisen tilanteen syynä, vaan ne ovat avain kriisien välttämiseen tulevaisuudessa. Sen takia niitä on jatkettava entistä painokkaammin. Suomen ei pidä tulla yhtään riippuvaisemmaksi fossiilisesta energiasta, vaan ihan viimeistään nyt olisi ymmärrettävä, että se vie meidät turmioon.

Kotimaisella puhtaalla energiantuotannolla pystytään kriiseihin vastaamisen lisäksi tukemaan teknologian kehitystä ja positiivista työllisyyskehitystä.

Teollisuuden saralla ymmärretään vihreän siirtymän merkitys ja siellä on sitouduttu tekemään ja on jo tehty paljon toimia vihreän siirtymän edistämiseksi. Lisäksi tuotantoa on saatu toimimaan markkinaehtoisesti tuulivoiman kohdalla. Miksi siis jarruttaa myönteistä kehitystä, joka on saatu jo vauhtiin?

Olemme vaikeiden aikojen keskellä, mutta meitä ei pelasta taaksepäin palaaminen, vaan ihmisten tukeminen pahimpien aikojen yli ja kestävän vihreän polun rakentaminen tulevaisuuteen.

Maailma on muuttunut ja samalla myös yhteiskunnan keinovalikoiman ja ratkaisujen on muututtava. Ilmastoa tukeva politiikka on myös tulevaisuuden talouskasvua ja turvallisuutta tukevaa politiikkaa.

Kim Berg

SDP:n kansanedustaja Vaasasta