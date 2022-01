Ensimmäistä kertaa äänestämään aluevaaleissa

Yhdenvertaiset ja toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo ja pelastuspalveluiden varmistaminen kaikenikäisille asuinpaikkaan katsomatta on ensiarvoisen tärkeää. Nopea erikoissairaanhoitoon pääsy säästää rahaa jos diagnoosi tehdään ajoissa. Kun diagnoosi tehdään nopeasti saattaa hoito olla huomattavasti lyhyempi kuin niissä tapauksissa jolloin diagnoosi tehdään myöhäisessä vaiheessa.

On tärkeää turvata riittävät resurssit ja henkilöstö sekä taloudelliset panostukset alueiden toimintaan. Meidän on varmistettava, että tulevaisuudessa hoitohenkilökuntaa on riittävästi sekä kotisairaanhoitoa vahvistetaan, mikäli yhteiskunta haluaa ihmisten asuvan pidempään kotona. Omaishoitajien tekemä arvokas työ tulee huomioida tulevaisuudessa paremmin.

Meillä on varsin paljon eläköityviä palo- ja pelastuspuolen ihmisiä, siksi on tärkeää, että tulevaisuudessa alan koulutusta lisätään.

Digitaalisaation avulla alueiden on mahdollista saada aikaan säästöjä pitkällä tähtäimellä tietojärjestelmämenoista jos kaikki Suomen alueet siirtyvät käyttämään yhtä ja samaa tietojärjestelmää. Tietojärjestelmästä tulisi tehdä helppokäyttöinen ja samaan aikaan tietoturvaltaan sellainen, jonka suojaus olisi vahva.

Aluevaalikampanjan aikana olen huomannut joidenkin puhuvan polttoaineen hinnoista. Polttoaineen hinta liittyy huonosti alueiden tuleviin tehtäviin. Kuitenkin olen näiden ihmisten kanssa samaa mieltä, polttoaineen hinnat ovat nousseet liian korkeiksi mutta aiheesta puhutaan lisää vaalien jälkeen.

Tuleva sunnuntai 23.1.2022 on aluevaalien varsinainen äänestyspäivä. Mennään yhdessä äänestämään tulevana sunnuntaina.

Petri Friman

poliittinen työryhmä/jäsen, Keskusta EP