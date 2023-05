Entäs sitten kun ikäännyn...

Ikääntyvien asumisen hanke on toiminut pian vuoden verran ja saanut lyhyestä iästä huolimatta paljon aikaiseksi.

Kaikki alkoi virallisesti kesäkuulla 2022, jolloin polkaisimme Ikääntyvien asumisen hankkeen toden teolla käyntiin. Hankkeen tehtävänä oli laatia kehittämissuunnitelma: Ikääntyvän seinäjokelaisen asumisen mahdollisuudet sekä kartoittaa olemassa olevat ikääntyvien asumisvaihtoehdot Seinäjoen alueella.

Vaikka luulisi Suomen uinuvan heinäkuulla, sitä se ei todellakaan ollut. Ei ainakaan meidän näkövinkkelistä. Me kahden Koon kaksikko kurvailimme ympäri pitäjää tutustumassa kohteisiin sekä surffailimme netissä poimien ideoita, tietoa ja paljon materiaalia tulevaisuuteen. Se kannatti, sillä pyörän päälläkin pysyy paremmin, kun vauhtia on sopivasti.

Syksyllä meillä oli sopivasti materiaalia, jotta pystyimme aloittamaan hanke-esittelyt. Hanke-esittelyitä tulikin mukavasti. Se mikä yllätti, on kuntalaiset. Kuntalaiset olivat aktiivisia hankkeen infotilaisuudesta lähtien. Tulimme pian huomaamaan, että jaamme erään yhteisen asian, se on asian ajankohtaisuus ja tärkeys. Haluaisimmekin kiittää kuntalaisia aktiivisuudesta ja kiinnostuneisuudesta. Ilman teitä hankkeemme olisi mitätön.

Mitä sitten saimme esiin hankkeemme aikana? Ensinnäkin sen, että kuntalaisten ääni on erityisen arvokas, ja paljon puhuva. Kuntalaiset osoittivat suurta kiinnostusta senioreille kohdennettuun yhteisölliseen asumiseen. Asumismuodoista kiinnostusta herättivät kohtuuhintainen vuokra-asuminen sekä asumisoikeusasuminen. Jälkimmäisestä hyvänä mallina ja esikuvana voisi pitää Jyväskylän seutua, jossa JASO (Jyväskylän seudun asumisoikeusyhdistys) on rakennuttanut jo kuusi ILONA-kohdetta. Seuraavaksi tärkeänä aiheena hankkeessa esille nousi väestöennusteet, joiden mukaan 85-vuotiaiden osuus tulee kasvamaan Seinäjoen alueella vuoteen 2040 menneessä 143 %. Nyt on siis aika toimia.

Mielestämme meidän on aika toimia ajatuksissa, puheissa ja käytännössä. On aika pitää asiaa yllä turuilla ja toreilla liikkuessa. Kaiken edellä mainitun rinnalla meidän jokaisen on hyvä miettiä, miten haluaisin itse asua, kun ikäännyn.

Katja Kankaanpää

Kaija Göös

Ikääntyvien asumisen hanke 2022–2023