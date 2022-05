Erdoğan on pelimies

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja Venäjä federaation presidentin Vladimir Vladimirovitš Putin olivat hyviä kavereita aikaisemmin. Toveruus sai särön, kun Venäjän iskussa Syyriassa kuoli kolmekymmentä Turkin sotilasta. Turkki puolestaan ampui siellä alas venäläisen hävittäjän.

Siitä huolimatta Rosatom rakentaa Turkkiin atomivoimalaa. Venäjältä Turkkiin on rakennettu kaasuputki. Turkki on uhannut ostaa Venäjältä ilmatorjuntajärjestelmän, jota USA vastustaa. Sen takia USA keskeytti F35-hävittäjäohjelman Turkkiin. Suomi sen sijaan niitä saa.

Toisaalta Turkki on toimittanut Bayraktar TB2 -lennokkeja Ukrainan asevoimille Kremlin vastustuksesta huolimatta.

Putin ja Erdogan löysivät toisensa tässä Naton laajenemisen estämisessä. Tosin eri näkökulmista. Putin pelkää Natoa sotilaallisesti. Erdogan taas pelkää terroristeja.

Erdogan väittää, että Suomi ja erityisesti Ruotsi ovat terroristihautomoita ja siten uhka Turkille. Eihän se sovi, että toinen Nato-maa olisi toiselle uhka.

Eldogan otti siis Suomen ja Ruotsin eräällä tavalla panttivangeikseen. Hän väittää, että olemme PKK:n sissien turvapaikka siitä huolimatta, että Kurdistanin työväenpuolue, PKK, on EU:n ja siten myös Suomen terroristiryhmien listalla.

Toinen arkkivihollinen Erdoganille on imaami Fethullah Gülen kannattajineen. Güleniä syytetään vuoden 2016 vallankaappausyrityksen johtohahmoksi. Hän asuu nyt Yhdysvalloissa.

Erdogan vaatii kaikkien terroristeiksi nimeämiensä henkilöiden kyyditsemistä Turkkiin.

Turkki on aika tavalla samanlainen sananvapauden suhteen kuin Venäjä. Hallinto on molemmissa maissa autoritäärinen. Tiedotusvälineet on valjastettu johdon disinformaation levittämiseen. Pahin uhka on siis oma kansa.

Erdoganilla on pahoja sisäpoliittisia ongelmia. Huhtikuussa Turkin inflaatio kiihtyi 70 prosenttiin vuositasolla. Hänen tukipuolueensa AKP:n kannatus on laskenut. Jos on vallan haalinut, niin silloin myös syytetään ongelmista.

Köyhtyvä ja nälkäinen kansa tulee vihaiseksi.

Markus E. Myllymäki

Vaasa