Erilaisuus on luonnollista

Tiede on päässyt näkemään solujen, joista ihminen muodostuu, sisälle. Sieltä on löytynyt muun muassa ihmisen kasvua ohjaava dna. Se on kaikilla ihmisillä, identtisiä kaksosia lukuun ottamatta, hiukan erilainen. Kuitenkin niin vähän, että sinulla ja somalilla on samat perusgeenit, jotka määrittävät teidät ihmisiksi. Rotuoppi on voitukin heittää tieteen romukoppaan.

Nyt yritetään selvittää, miten dna kasvatustyön oikein suorittaa. Nyt kyllä osataan dna:takin peukaloida tai manipuloida, mutta sillä tavalla Luojan luoman ihmisen jalostaminen on kiellettyä.

Niissä rajoissa, antaa kaikkien kukkien kukkia!

Markus E. Myllymäki

Vaasa