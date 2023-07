Eduskuntavaalien tulos on ollut tiedossa huhtikuun alusta lähtien. Maalla on nyt hallitus ja hallituksella on ohjelma, jonka toteuttamisella voidaan korjata edellisen hallituksen holtittoman velanoton kansakunnalle aiheuttamia vahinkoja.

Silti suma seisoo. Tärkeisiin töihin ei päästä käsiksi, kun aika ja energia kuluu johonkin muuhun.

Jo ennen vaaleja tiedettiin, ettei hallituksen muodostaminen tule olemaan helppoa. Eräät puolueet kiirehtivät ilmoittamaan ennen äänestäjien päätöstä, minkä puolueen kanssa ne eivät sovi samaan hallitukseen.

Siitä huolimatta vaalituloksen jälkeen olisi vielä ollut hyvä porvarillinen hallitus saavutettavissa.

Mutta kun ei. Aikaisempina vuosina olen oppinut kunnioittamaan keskustaa vastuun kantajana ja porvarillisena, yrittäjyyttä ja työntekoa kannattavana puolueena.

Kannattajiensa antamasta palautteesta päätellen keskusta teki pahan virheen lähtiessään neljä vuotta sitten Rinteen/Marinin vasemmistohallitukseen.

Kevään eduskuntavaalien jälkeen keskusta todennäköisesti uudisti virheensä, kun se liittyi samaisen vasemmistorintaman kanssa yhteiseen oppositioon.

Mielestäni keskustan paikka olisi ehdottomasti ollut porvarillisessa hallituksessa puolustamassa suomalaisia perusarvoja.

Kun keskusta suosiolla siirtyi oppositioon vastaamatta edes hallitustunnustelijan kysymyksiin, voisi tätä peliliikettä kuvata vastuun pakoiluna.

Niin en tokikaan halua sanoa, sillä keskustalla tulee varmuudella olemaan merkittävä rooli Isänmaan asioiden hoitamisessa, vaikka se nyt loikkikin ikään kuin äänestäjilleen loukkaantuneena oppositioon.

Pitkäaikainen pääministeri Kalevi Sorsa muuten aikoinaan kommentoi oppositiossa olemista ja sieltä vaikuttamista lastenlorua mukaillen näin: ”Mitä siellä tekemässä, kissanpoikia pesemässä.”

Pitkäaikaisen kansanedustaja Tapani Töllin sanoja sopiikin lainata tässä kohtaa: ”Siitä on lähdettävä, että tähän on tultu”.

Eli miten tästä on järkevää jatkaa eteenpäin?

Ensinnäkin on selkeästi todettava, että Riikka Purran ja Vilhelm Junnilan aikaisempia kirjoituksia tai kommentointeja ei voi millään tavalla puolustella.

Toinen pyysi kirjoituksiaan anteeksi ja toinen erosi ministerin tehtävästään. Onko vanhoista ajatuksista irtautuminen aitoa, voi vain tulevaisuus ja kyseiset henkilöt omalla toiminnallaan sen itse todistaa.

Ruotsalaisella puolueella on tätä kirjoitettaessa menossa joku oma julkisuuskuvionsa. Heidän kannattaisi varmaan päättää mitä oikeasti haluavat.

Hallituksessa joko ollaan tai ei olla. Siinä välissä ei voi kauaa notkua.

Vaatimus uusista vaaleista on tässä tilanteessa kestämätön. Työt on saatava pikaisesti alulle, emme kestä yli puolen vuoden mittaista pidennystä tyhjäkäynnille.

Lopuksi haluaisin vielä muistuttaa, että suomalaisten keskinäinen riitely hyödyttää lähinnä vain Putinin porukkaa.

Paula Risikko

Kokoomuksen kansanedustaja Seinäjoelta