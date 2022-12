Etelä-Pohjanmaalla on kaikkein vähiten korkeakoulutuksen aloituspaikkoja

Korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja tasa-arvoa selvitettiin vuonna 2020 GATE-tutkimushankkeessa. Tutkimuksesta ilmeni, että korkeakoulutuksen saatavuuden osalta yksi maakunta erottuu muista. Etelä-Pohjanmaalla on selvästi kaikkein pienimmät korkeakoulujen sisäänottomäärät suhteessa alueen 15–24-vuotiaisiin nuoriin.

Tuoreimpien tilastojen mukaan edes viidensadan aloituspaikan lisääminen vuositasolla ei toisi Etelä-Pohjanmaata tasoihin toiseksi viimeisenä olevan maakunnan kanssa eikä lähellekään valtakunnallista keskiarvoa. Takamatka on mittava verrattuna mihin tahansa muuhun maakuntaan.

Konkreettisesti aloituspaikkojen vähäinen määrä näkyy siinä, että Etelä-Pohjanmaa menettää muuttoliikkeen vuoksi huomattavan osan nuoristaan muihin maakuntiin. Vuosien 2017–2021 yhteenlaskettu muuttotappio oli 15–24-vuotiaiden osalta maan suurin. Tämä yli 3 500 nuoren nettotappio on yksi merkittävimmistä tekijöistä maakunnan työvoimapulan ja yritysten rekrytointiongelmien takana.

Koulutuksen pariin hakeutuminen maakunnan ulkopuolelle on ehdottomasti kannatettavaa, mutta kohtuutta ja elinkeinoelämän tarpeiden huomioimista voisi koulutuspolitiikalta odottaa.

Viime vuosina kansallisesti jaetut aloituspaikat eivät ole onnistuneet korjaamaan maakunnan tilannetta. Ero muihin on pikemminkin kasvanut.

Ikäluokkien pienentyminen ei tule asiaa muuttamaan ainakaan Etelä-Pohjanmaalla. Mikäli väestö vähenee tilastokeskuksen väestöennusteen mukaisesti eikä aloituspaikkoja onnistuta lisäämään, niin vuonna 2040 Etelä-Pohjanmaa on yhä komiasti viimeisenä maakuntien välisessä vertailussa.

Muutoksen aikaansaaminen omin voimin on hankalaa, koska suurin korkeakoulutoimijamme Seinäjoen ammattikorkeakoulu jo ylisuorittaa suhteessa omiin resursseihin. Seamk on arvioitu opiskelijoiden toimesta maan parhaaksi ammattikorkeakouluksi jo toista vuotta peräkkäin ja sieltä valmistuneiden työllistyminen on maan huippua.

Valtion suunnasta on tullut ymmärrystä Etelä-Pohjanmaan vaikeaan tilanteeseen, mutta ei riittäviä resursseja tämän epäkohdan korjaamiseksi. Kyse on hallitusneuvotteluissa ratkaistavasta asiasta. Seinäjoen ammattikorkeakoululle on osoitettava aloituspaikkojen tasokorotus ja tuettava elinkeinoelämän tarpeita palvelevan yliopistokoulutuksen kehittämistä, johon löytyy erinomaiset kumppanit naapureista rannikolta ja etelästä.

Uudella hallituksella on edessään mittava talouden tasapainottamisen tarve, jonka vuoksi jokaisen menolisäyksen on oltava perusteltu ja vaikuttavuus on pystyttävä osoittamaan. Korkeakoulutuksen aloituspaikkoja on kohdennettava sinne missä on suurin tarve ja missä saadaan tuotettua aidosti entistä enemmän tutkintoja nuorille.

Etelä-Pohjanmaalla on maan parhaimpiin lukeutuva työllisyystilanne ja selvästi suurin aloituspaikkavaje. Etelä-Pohjanmaalle kohdennettu rahoitus opiskelijamäärien lisäämiseksi tuottaa parhaan lopputuloksen, joka aidosti edistää Suomen koulutustason ja työllisyyden kasvua.

Miika Laurila

yhteyspäällikkö

Etelä-Pohjanmaan liitto