Etelä-Pohjanmaalle korkealaatuinen hyvinvointialue

Terveydenhuollon diagnostiikan ja hoitomahdollisuuksien valtavat kehitysaskeleet, ikärakenteemme muutos ja yhteiskuntamme lisääntyneet sosiaaliset ongelmat ovat jo vuosia huutaneet rakenteellista uudistusta sosiaali- ja terveydenhuoltoomme. Nyt tämä uudistus on käsillä ja meidän on oltava siitä kiinnostuneita, jopa innostuneita.

Kaikki lähtee liikkeelle potilaasta/asiakkaasta. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen hoitopolun tulee toimia saumattomasti molempiin suuntiin. Lähipalvelut tulee säilyttää.

Perusterveydenhuollon lääkäreille on annettava mahdollisuus hoitaa potilaansa kokonaisvaltaisesti, hoitajien ja lääkäreiden keskinäistä työnjakoa sekä viestintä- ja tietotekniikkaa on edelleen kehitettävä.

Toimivia rakenteita, kuten pääosaa nykyisestä erikoissairaanhoidosta, ei pidä pelkästään uudistuksen vuoksi alkaa rakentaa uudelleen.

Henkilöstö on voimavaramme, työpaikat on saatava houkutteleviksi, työ mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Henkilöstöä on kuunneltava, hoitohenkilökunnan palkat on saatava yleisen palkkakehityksen tasolle.

Pelastustoimi on osa kansallista turvallisuuttamme ja sillä on merkittäviä rajapintoja sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja se on tärkeä osa tätä isoa organisaatiouudistusta.

Kustannukset tulevat valitettavasti alkuun nousemaan, uudistuksen tavoitteena on kuitenkin nykyistä kustannustehokkaampi organisaatio, jossa hoitoon pääsee oikea-aikaisesti, hoito on ammattitaitoista ja vaikuttavaa sekä jatkohoito saumatonta.

Jatkossa haluamme, että hoiva ja turva lisääntyvät ja turha hallinto vähenee. Talous on saatava kuntoon, jos haluamme säilyttää nykyiset korkeatasoiset hoidot. Tähän päästään vain ottamalla kaikki mukaan, julkinen sektori kivijalkana, yksityinen ja kolmas sektori, mm. erilaiset yhdistykset ja säätiöt tärkeinä kumppaneina.

Uusi aluevaltuusto aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022, ei ole yhdentekevää ketä äänestät yhdessä historiamme tärkeimmistä uudistuksista.

Harri Salonen (kok.)

aluevaaliehdokas

lääkintöneuvos, erikoislääkäri, yrittäjä

Jalasjärvi, Kurikka