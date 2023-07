Etelä-Pohjanmaan turvakodin asiakasmäärä edelleen kasvussa

Kevätkaudella turvakodilla on ollut 8 % enemmän aikuisia asiakkaita ja 112 % enemmän lapsiasiakkaita kuin vuonna 2022 samalla aikavälillä. Iäkkäimmät turvakodin asiakkaat ovat olleet tänä vuonna yli 84-vuotiaita, kun viime vuonna ikäjakauma oli 18–74 vuotta. Suurin osa lapsista on tänäkin vuonna ollut alle 10-vuotiaita.

Turvakotijaksot ovat tänä vuonna olleet viime vuotta lyhyempiä. Jaksoja on ollut 53 % enemmän kuin viime vuonna, mutta ne ovat kestäneet keskimäärin 10 päivää vähemmän aikaa kuin viime vuonna. Tänä vuonna asiakkaat ovat olleet turvakodilla keskimäärin 13 vuorokautta.

Turvakotiin on oltu yhteydessä puhelimitse 307 kertaa, mikä on 40 % enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Turvakodin puhelimeen voivat soittaa sekä yksityishenkilöt että viranomaiset ja keskustella väkivaltatyön ammattilaisen kanssa.

Turvakodille tultiin alkuvuodesta pääasiassa omasta aloitteesta tai sosiaalihuollon ohjeistamana. Turvakodille asiakkaita ovat ohjanneet myös sukulaiset ja ystävät sekä poliisi ja terveydenhuolto. Suurin osa asiakkaista on ollut turvakodissa ensimmäisen kerran, 45 % asiakkaista on ollut turvakodilla toista kertaa, 10 % kolmatta kertaa ja 25 % asiakkaista useamman kuin kolmannen kerran.

Suurin osa alkuvuonna turvakodille tulleista asiakkaista on kokenut henkistä väkivaltaa ja väkivallan uhkaa. Asiakkaat ovat kokeneet myös fyysistä, taloudellista, seksuaalista, kulttuurista, uskonnollista, seksuaalista, kemiallista ja digitaalista väkivaltaa sekä vainoa. Lapset altistuvat perheissä väkivallalle aina, vaikka väkivalta ei suoraan kohdistuisi juuri heihin, minkä vuoksi lasten tukeminen on erityisen tärkeää.

Kevään tilastomme mukaan suurimmalla osalla väkivalta on jatkunut 1–2 vuotta sekä yli 5 vuotta tai enemmän. Suurimmalla osalla väkivallan tekijä on nykyinen tai entinen kumppani. Väkivallan tekijänä on ollut myös oma vanhempi, lapsi, muu perheenjäsen tai sukulainen tai muutoin läheinen ihminen.

Asiakasmäärän kasvaminen on tietenkin näkynyt myös turvakodilla tehtävässä työssä.

Turvakodilla on pidetty enemmän yksilökeskusteluja ja verkostotapaamisia kuin viime vuonna. Turvakodilla on esimerkiksi tehty 45 % enemmän turvasuunnitelmia ja pidetty 95 % enemmän verkostopalavereita kuin viime vuonna samaan aikaan.

Tilastojen valossa näyttää siltä, että turvakotipalvelu on edelleen tärkeässä asemassa ja meillä tehdään asiakkaiden sekä verkostojen kanssa äärimmäisen arvokasta työtä. Lähisuhdeväkivallasta irtautuminen ja avun saaminen on mahdollista riippumatta sukupuolesta, iästä tai mistään muustakaan tekijästä. Turvakotijakson aikana on mahdollista saada hetkeksi etäisyyttä väkivallan tekijään sekä pohtia omaa tilannetta yhdessä ammattilaisten sekä halutessa muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien turvakodin asiakkaiden kanssa.

Meille voi soittaa (050 5750541), jos oma, läheisen tai asiakkaan tilanne huolestuttaa.

Taina Virsula

vastaava sosiaalityöntekijä

Etelä-Pohjanmaan turvakoti