Ethän piinaa lemmikkiäsi?

Eläinten käyttäytymiseen liittyy monta tekijää. Omasta mielestäni eniten vaikuttaa se, miten ihmiset kohtelevat eläintään. Ihminen valitsee lemmikilleen ruuan, terraarion, sängyn ja urheilun määrän. Eläin itse ei juuri pysty vaikuttamaan elämäänsä. Monet ihmiset ostavat esimerkiksi pupuille niitä pieniä häkkejä, joita myydään eläinkaupoissa, vaikka pupu oikeasti tarvitsisi ison tilan kuten pupullamme, jolla on kokonainen huone.

Puput tarvitsevat tilaa liikkua, että niillä ei olisi tylsää. Hamsterit ja gerbiilit tarvitsevat tarpeeksi purua, että voivat kaivaa, koira tarvitsee pitkiä lenkkejä ja leikkiseuraa. Voiko eläin muka elää onnellisesti ilman tarvitsemiaan tarpeita? Totuus on, että ei. Eihän ihminenkään eläisi onnellisesti, jos se olisi sullottu pieneen tilaan, jossa ei mahdu liikkua. Suuri ongelma on se, kun ihmiset ostavat lemmikkejä tietämättä yhtään mikä niille on parhaaksi ja mennään vain omien olettamuksien mukaan. Miksi ostaa lemmikki, jos ei vaivaudu tutkimaan, miten sitä oikeasti kuuluu hoitaa ja mikä sille oikeasti on parhaaksi. Lopulta se vain alkaa käyttäytyä huonosti, etkä jaksa huolehtia siitä, eikä se ole eläimen syy vaan sinun.

Kyllähän jokainen toki aloittaa jostain ja lemmikin ostamalla ja sitä hoitamalla oppii. En tietenkään oleta, että kaikki osaisivat heti hoitaa lemmikin juuri niin kuin pitää, sillä onhan jokainen eläinkin yksilö, eikä kaikkia lajin eläimiä voi hoitaa täsmälleen samalla tavalla. Kunhan tietää perusteet ja on lukenut edes jonkin verran eläimestä, kyllä siinä oppii.

Jokaisen pitää kuitenkin ymmärtää, että lemmikin hankkiminen tuo vastuuta etkä voi jättää sitä ruokkimatta tai huolehtimatta. Pitää myös lukea sen verran, että tietää, minkäkokoisen terraarion esimerkiksi gerbiileille pitää hankkia ja onko se erakko vai laumaeläin, ennen kuin niitä ostaa. Olen nähnyt Tik tokissa, kuinka jotkut ostavat hamsterin ja sille kaverin ja sitten niiden häkki on säälittävän pieni, eikä purua ole kuin ehkä sentin verran. Ensinnäkin hamsteri on erakkoeläin eikä tarvitse kaveria ja toiseksi hamsteri tarvitsee purua niin paljon, että mahtuu kaivamaan. Eihän se ole eläimelle mukavaa, ja siitä johtuen sen käytös saattaa muuttua paljonkin.

Ratkaisu on periaatteessa hyvinkin yksinkertainen, eli et osta lemmikkiä, jos et ole valmis huolehtimaan siitä ja jos et tiedä, kuinka sitä hoidetaan, etkä jaksa sen vertaa lukea eläimestä, että tietäisit. Mutta joitakin ei oikeastaan kiinnosta, koska heidän ajattelutapansa on, että sehän on vain eläin, ei sillä ole väliä. Ratkaisu on ihmisten ajattelutavan muuttaminen. Jos vain jaksettaisiin lukea aiheesta ja ymmärrettäisiin eläimen parasta ongelma olisi ratkaistavissa. Älä siis osta eläintä, jos et ole ensin tehnyt taustatyötä kunnolla.

Adela Ojajärvi

Seinäjoen yhteiskoulu