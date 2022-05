EU:n ei tule rahoittaa Venäjän sodankäyntiä

Venäjän 24.2. käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaan on kestänyt reilut yhdeksän viikkoa. Julmat kuvat kotikaduille ammutuista ihmisistä ja joukkohaudoista ovat nyt arkipäivää meidän kaikkien somevirroissa. Venäjän hyökkäys on perustavanlaatuisesti muuttanut Euroopan turvallisuusympäristöä ja yli 5 miljoonaa ukrainalaista on joutunut evakkoon kotimaastaan.

Venäjän brutaali hyökkäys pakotti meidät eurooppalaiset heräämään myös siihen, kuinka riippuvaisia olemme Venäjän fossiilisesta energiasta. Sillä rahoitamme nyt Putinin sotakoneistoa. Tämän täytyy loppua.

EU on onneksi kyennyt reagoimaan sotaan yhtenäisesti pakotteiden avulla. Jäsenvaltiot hyväksyivät viidennen pakotepaketin ennen pääsiäistä. Siihen on lisätty kivihiili, mutta ei edelleenkään öljyä tai kaasua. Erityisesti maakaasun tuonnin lopettaminen on osoittautunut vaikeaksi, sillä toisin kuin Suomessa, monet eurooppalaiset kodit lämpiävät edelleen maakaasulla.

Oletettavasti ensi viikolla julkaistavalla kuudennella pakotepaketilla tullaan hillitsemään ainakin öljyn tuontia Eurooppaan. Vielä neuvotellaan kuitenkin toimista, jotka pakettiin sisällytetään. Halutaanko venäläiselle öljylle asettaa hintakatto vai annetaanko siitä irrottautumiselle aikataulu?

Euroopan parlamentti otti kantaa pakotteisiin ja vaati kivihiilen lisäksi myös öljyn ja maakaasun tuonnin kieltämistä Venäjältä. Äänestin tiukan päätöslauselman muotoilun puolesta. EU-jäsenmaiden tulee ottaa rohkeampia askelia Venäjän energiariippuvuudesta irrottautumiseksi.

Energian ostaminen Venäjältä ei tunnu reilulta niitä toimialoja ja näiden alojen työntekijöitä kohtaan, jotka jo kärsivät talouspakotteista. Ei ole myöskään järjellä mitenkään perusteltavissa, että rahoitamme Ukrainan sotaa ostamalla Venäjältä energiaa päivittäin noin 750 miljoonan euron edestä. Tätä kirjoittaessa, kun sotaa on käyty 67 päivää, ovat EU-maat ostaneet Venäjältä energiaa 47 miljardilla eurolla. Tilanne menee edelleen väärään suuntaan, sillä samalla kun Gasprom ilmoitti kaasun viennin lopettamisesta Bulgariaan ja Puolaan, nousi kaasun hintaan edelleen.

On tärkeää, että komissio julkaisi heti sodan alettua kohtuuhintaisempaa, varmempaa ja kestävämpää energiaa koskevan RePowerEU-tiedonannon. Tarkempi suunnitelma julkaistaan toukokuussa. Suunnitelman avulla voidaan nopeuttaa siirtymää uusiutuviin energioihin ja monipuolistaa eri energialähteiden käyttöä.

Osana Venäjän energiasta irrottautumisen nopeuttamista ”energiatehokkuus ensin” -periaate on entistäkin merkityksellisempi, jotta kotimme lämpiävät ja yrityksemme saavat energiaa kohtuuhintaisesti niin ensi talvena kuin myös tulevina vuosina.

Jokainen voi tehdä osansa Euroopan energialaskun pienentämiseksi Venäjälle ja samalla nopeuttaa siirtymää kohti fossiilitonta energiajärjestelmää. Nyt on viimeistään aika vaihtaa öljy- ja kaasulämmitys fossiilittomiin ja varmistaa, että kodeissamme on tehty tehokkaat lämpöratkaisut. Myös huoneiston lämpötilan lasku voi auttaa hintapaineiden kanssa.

Samalla kun vähennämme ostoja, on valmistauduttava myös venäläisen energian tuonnin katkaisemiseen. EU-maiden on pysyttävä yhtenäisenä ja oltava solidaarisia toisilleen. Venäjän painostukselle ei saa antaa periksi.

Miapetra Kumpula-Natri (sd.)

europarlamentaarikko