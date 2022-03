EU:n päättömästä ennallistamismääräyksestä

Ylen tv-uutisissa kerrottiin EU:n määräyksestä ennallistaa 30% Suomen pinta-alasta. Tämä maailmoja syleilevä ja täysin nykyhetkeen sopimaton pyrkimys tuodaan nyt sitten julkisuuteen juuri nyt, kun jo muutenkin eletään turvattomia aikoja tunnetusta syystä. Ja juuri nyt, kun Suomi tarvitsee jokaisen pelto-, metsä- ja suohehtaarin selviytyäkseen lähitulevaisuuden haasteista.

Meidän pitäisi pystyä lämmittämään ensi talvena asuntomme ilman Venäjän puuhaketta ja ruokkia väestö ilman Venäjän ja Ukrainan viljaa ja sitten muka pitäisi ruveta vielä ennallistamaan luonnonvarojamme, joita me tulemme tarvitsemaan kipeästi.

Mistä norsuluutornista näitä älyttömiä päätöksiä oikein annetaan? Emmehän me voi vaatia viljelijöitä, että he nyt ennallistaisivat suopeltonsa kaiken sen vaikeuden keskellä, mitä he joutuvat nyt jo kokemaan. Voimmeko vaatia metsänomistajia ennallistamaan metsänsä, vaikka tarvitsemme puutavaraa metsästä aina vaan enemmän? Voimmeko ennallistaa turvesoita, vaikka tarvitsemme ensi talveksi turvetta niin paljon kuin vain saamme sitä tuotettua?

Tällainen maa, mikä pitäisi ennallistaa, on Suomessa yleensä jonkun omistama. Se olisi sen maan sosialisointia, jos sitä maata ei voisi hyötykäyttää sen ennallistamisen jälkeen.

Ihmiset ostavat maata Suomessa kaiken aikaa, mutta harva ostaa sitä jonkin kaarnakuoriaisen laidunmaaksi. Kyllä siitä pitää saada tuottoa, niin kuin muullekin sijoitukselle. Eivätkä ne kuoriaiset, liito-oravat ja viitasammakot ym. maksa vuokraa touhuistaan.

Ja kun luin asian Ylen uutisista, niin tietenkään asiassa ei huomioitu maanomistajien, teollisuuden tai muiden ns. pikkutekijöiden mielipidettä, vaan ainoa haastateltava oli jokin luontoasiantuntija. Hänen mielipiteensä tietenkin on selvä. Kaikki pitää tehdä, mitä EU määrää ja vielä lisääkin. Varmaan sopisi, vaikka koko planeetta ennallistettaisiin ihmistä edeltävään aikaan. Vaikka miljardit ihmiset jäisivät vaille lämpöä ja ruokaa.

Mitenkähän Suomi ja Euroopan maat yleensäkin aikovat maksaa massiiviset valtionvelkansa? Ennallistamalla maansa ja verottamalla metsän eläimiä, vai? Jotakin realismin tajua toivoisi. Kuinka tiukkaan Venäjän energiapihteihin vaan joudummekaan, jos tällaisen päättömyyden toteuttaisimme.

Vesa Ala-Riihimäki

Peräseinäjoki