Faktoja Natosta

Nyt luulisi jokaisen tervejärkisen suomalaisen ymmärtävän, että olemme Nato-jahkailussa viimeisellä rannalla, joka määrittää maan ja kansan tulevaisuuden.

Normaalilla käsityskyvyllä varustetut ihmiset ovat toki nähneet mitä on tulossa.

Tavanomaisen käsityskyvyn sijaan ulkopoliitikot, venäjäasiantuntijat ja muut hyödylliset idiootit ovat aktiivisesti ymmärtäneet diktatuuri-Venäjän touhuja ruplien ja juhlallisten prenikoiden toivossa – tai tyhmyyttään. Tai sitten vain YYA-nöyristelynostalgiasta johtuvan postsovjeettisen stressitilan vuoksi.

Joka tapauksessa nyt on muutaman Nato-faktan aika:

1. Klubin jäsenetuja – rajatonta aseapua, ydinsateenvarjoa, maailman vahvimman liittouman pelotetta ja keskinäistä avunantoa – ei ulkopuolella nyhjäämällä saa. Yksin joudumme taas anomaan maailmalta almuja, kun ohjuksia sataa niskaan.

2. Nato on halpa. Muutamia kymmeniä miljoonia vuodessa eli alle kympin per kansalainen.

3. Nato suojelee ja auttaa vain jäseniään ja Venäjä hyökkää vain maihin, jotka eivät ole Natossa.

4. Yksittäiseen Nato-maahan ei voi hyökätä, sillä hyökkäys kohdistuu kerralla koko liittoumaa vastaan.

5. Suomalaisia varusmiehiä tai reserviläisiä ei lähetetä pakosta maailmalle, vaan Suomen on osana liittoumaa osallistuttava sitä kohtaavan hyökkäyksen torjumiseen, tapahtui se sitten Vainikkalassa, Narvassa, Balkanilla tai Romaniassa. Osallistumista ovat myös ase-, tarvike- ja ruoka-apu.

6. Nato ei uhkaa eikä hyökkää, se on puolustusliitto.

7. Nato on länsimaiden puolustusliitto – se porukka johon Suomi länsimaana kuuluu.

8. Nato ei estä hyviä suhteita mihinkään, ei edes venäjävelttoilijoiden Venäjä-suhteita.

9. Suomeen ei tule Nato-sotilaita tai ydinaseita, ellemme itse niin halua.

10. Suomen jäsenyys Natossa vakauttaisi Itämeren alueen rauhanmereksi.

11. Suomi on liittoumaa vahvistava lenkki Nato-maiden joukossa, joten arkailu Nato-maiden hyväksynnästä on lähinnä epäisänmaallista selkärangattomuutta.

12. Nato-maista saa parhaita aseita jäsenhintaan, ja saamme myös myytyä arvostettua suomalaista puolustusmateriaalia liittolaisillemme muista rahaa tuovista tuotteista puhumattakaan.

13. Nato-Suomi on turvallinen ympäristö niin investoinneille, työlle kuin turismillekin. Nyt turistit peruvat reissujaan ja Vaasaan sekä muualle maahan tulossa olevat miljardi-investoinnit jumissa maariskin vuoksi.

Kun vuosisatojen verenmakuisten kokemusten ja vuosikymmenten nöyristely-toivomisen jälkeen fakta on edelleen se, että Suomi on Venäjän vihollinen ja Venäjä on Suomen vihollinen, on vihdoin kasvatettava kansallinen selkäranka.

On katsottava viisaista ja kaukokatseisista Baltian maista mallia viimeisen itsenäistymisaskeleen – Nato-jäsenyyden – ottamiseksi. Olemme sen velkaa sekä menneille että tuleville sukupolville.

Anssi Murtonen

Espoo/Ilmajoki