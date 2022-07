Faktoja Pridestä Mäkyselle

Oikeusministeriön julkaisun “Tilannearvio seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa 2021” mukaan esimerkiksi sateenkaari-ihmisten syrjintä on yleistä ja oikeuksien vastustus sekä transaktivistien maalittaminen on lisääntynyt. Transihmisten hoitokäytännöissä ja hoitoon pääsyssä on vakavia ongelmia. Myös sateenkaari-ihmisten asunnottomuus, mielenterveysongelmat ja etenkin seniorien näkymättömyys pitäisi ottaa vakavasti.