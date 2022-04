Geenit vai elämäntavat terveyden takaajina?

Tutkimuksen tuloksiin voi tutustua myös seuraavista tieteellisistä artikkeleista:

· Leskinen H, Tringham M, Karjalainen H, Iso-Touru T, Hietaranta-Luoma H, -L, Marnila P, Pihlava J, -M, Hurme T, Puolijoki H, Åkerman K, Mäkinen S, Sandell M, Vähäkangas K, Tahvonen R, Rokka S, Hopia A: APOE Genotypes, Lipid Profiles, and Associated Clinical Markers in a Finnish Population with Cardiovascular Disease Risk Factors. Lifestyle Genomics 2021. doi: 10.1159/000520864 https://www.karger.com/Article/Abstract/520864

· De S., Tringham M., Hopia A., Tahvonen R., Pietilä A-M., Vähäkangas K. 2021, Ethical aspects of genotype disclosure: Perceptions of participants in a nutrigenetic study in Finland. Public Health Genomics. 2021;24(1-2):33-43.. doi: 10.1159/000512640. Epub 2021 Jan 22. https://www.karger.com/Article/FullText/512640

· Leskinen H., Tringham M., Karjalainen H., Iso-Touru T., Hietaranta-Luoma H-L., Marnila P., Pihlava J-M., Hurme T., Kankaanpää S., Puolijoki H., Åkerman K., Tanner L., Sandell M., Vähäkangas K., Hopia A., Tahvonen R., Rokka S. APOE ε4 Genotype Information Disclosure does not Enhance the Impact of Frequent Dietary and Lifestyle Advice During Short-term Randomized Intervention Study among Finnish Participants, Nutrition and Disease, 13 p., DOI 10.1093/jn/nxaa316 https://academic.oup.com/jn/article/151/1/85/5981720

· Hietaranta-Luoma H-L, Tringham M, Karjalainen H, Tanner L, Vähäkangas K, Pietilä A-M, Åkerman K, Puolijoki H, Tahvonen R, Hopia A. 2019.

A Long-term Follow-up Study on Disclosing Genetic Risk Information (APOE) to Promote Healthy Lifestyles in Finland. Lifestyle Genom. 2018;11(3-6):147-154. doi: 10.1159/000500199. https://www.karger.com/Article/Abstract/500199