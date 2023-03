Graffiti-katutaide kukoistaa

Graffiti-katutaide on yleensä yleiseen tai muun rakennuksen seinään tehty teksi tai kuva. Kyseessä on nuorison alkuun laittama urbaani, kaupunkilainen taiteen toteutuksen laji. Viime vuosina se on saanut suosiota myös aikuisten ihimisten harrastuksena.

Kirjaimet ja kuvat tehdään tussilla tai spraymaalilla. Värikkäät luomukset ovat yleensä isoja. Jopa useiden kymmenien neliömetrien kokoisia.

Kyseinen taiteen laji sai nykyisessä muodossaan alkunsa New Yorkissa 1970-luvun alussa. Suomessa ensimmäiset graffitit nähtiin Oulussa jo vuoden 1979 käväällä.

Alkuaikoina graffitit tehtiin ainoastaan kaupunkeihin. Sitä pidettiin yleensä salaa ja ilman lupaa tehtynä laittomana törkytaiteena. Viime vuosina on tämän lajin luomuksia alkanut ilmestyä runsaasti myös maaseudulle. Niitä on tehty mitä erilaisimpiin kohteisiin edelleen luvatta ja myös enenevässä määrin luvalla. Jopa taidekeskuksissa ja näyttelyihinkin graffitit ovat saaneet sijansa.

Esimerkiksi Alavudella on viime aikoina tehty paljon mainittua taidetetta. Enimmäkseen ilman lupaa ja salassa pimeäa aikaan. Kuvat ja kirjaimet on tehty kuitenkin autiotalojen sekä rakennuksien seiniin. Myös jäteastiat ja aidat ovat saaneet uutta piristystä pintoihinsa. Jopa rakentamista maassa odottavan tuulivoimalankin pitkä torni on saanut kirkkaat, eriväriset kirjaimet kylkeensä! Moni jo miettiikin, koska kirkkojen ja kauppojen suuret seinät saavat kirjaimia tai kuvia pintaansa.

Viimeisin laajempi työmaa on ollut kaupungin omistukseensa hankiman, entisen huoltoaseman seinät Töysässä. Valtatie 18:n ja Lehimäentien risteyksessä sijaitsevan rakannuksen valkoisiin tiiliseiniin on ilmetynyt kookkaita kirjaimia.

Huoltoasema on ollut autiona jo muutaman vuoden. Ja se odottaa tulevaisuuttaan. Purkupäätös on ollut esillä ja myös myyminen, jos halukkaita ostajia on. Särkemisen halusta on tihutöillä rikottu viime vuosien aikana rakennuksen sisätiloja ja ikkunoita. Nyt seiniin tehdyt suuret ja värikkäät taiteilut on ainakin vaikea putsata karheasta rustiikkatiilestä pois, jos rakennus halutaan säilyttää.

Pentti Hautala

Töysä