Hälytysajojen täytyy toimia

Ulkorakennus palaa. Talo täytyy pelastaa. Kaverini käyttäytyy omituisesti. Ehkä sairaskohtaus? Onko ottanut väärän pillerin? Käärme pistänyt?

Monissa tilanteissa viimeinen oljenkorsi on juurikin soitto Pelastuslaitokselle, josta on saatava nopea vastaus. Ja näissä tilanteissa saammekin jättää kaiken ammattilaisten varaan, jotka omaa elämäänsä uhmaten hoitavat homman kotiin.

Neljän puheenjohtajavuoden jälkeen Pohjanmaan Pelastuslaitoksella on ymmärrykseni ja arvostukseni näiden sankareiden työtä kohtaan valtava. Ja haluankin nyt painottaa kuinka tärkeää on, että on resursseja, että varustus on tiptop, ja että kokoajan parannetaan toimintaa niin, että kaikki on entistäkin nopeampaa, ja että rutiinit hiotaan niinkin tarkasti, että henkilökunta on huippukunnossa ja motivaatio on korkealla!

Niin tärkeää on tämä työ ja toiminta, että olisi ollut parempi, että tämä toiminta olisi pysynyt itsenäisenä toimintona tulevasta hyvinvointialueen toiminnasta.

Mutta, nyt on pelastustoimi myös yksi aloista, joista uusi valtuusto päättää ja kantaa vastuuta. Siksi on tärkeää, että uudet aluevaltuustopäättäjät ymmärtävät pelastustoimen tehtävät, että ymmärretään sen vakavuus ja että sen toiminnan tulee olla täydellistä. On ymmärrettävä, että jokaisen pelastustoimen työntekijän hyvinvointi on tärkeää.

Erityisesti iloitsen siitä, että ruotsinkielisen koulutuksen osuutta pelastustoimessa on parannettu.

Halusin nostaa esille tämän erityisalan juurikin sosiaali- ja terveysalan rinnalla. Uuden aluevaltuuston, joka käsittelee näin suuria asioita tulee olla innovatiivinen ja kokemuspohjainen, ja tottunut tekemään päätöksiä ahtaissakin tilanteissa.

May-Gret Axell (kd.)

FM, aluevaaliehdokas

Vaasa