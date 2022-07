Hämmästyttävä reagointi

Pitkän kirjoitteluhistoriani aikana on ollut erittäin harvinaista, että joku kansanedustaja on ollut kiinnostunut ajatuksistani niin, kuten Jukka Mäkynen reagoi kirjoitukseeni ”Suomi on hyvä maa” Ilkka-Pohjalaisessa. Yleensä poliitikot ovat varsin teflonpintaisia arvostelun suhteen.

Sosiaalisessa mediassa olen kohdannut paljon arvostelua. On myös peukutettu. Jos yksi henkilö on eri mieltä kanssani, niin en sitä vakavasti ota. Siitä olen kyllä otettu, että minun, yhden ihmisen, ajatukset ovat saaneet monet lukijani reagoimaan.

Olen pannut merkille somessa, että moni keskustelija, kun häneltä loppuu asiapohja, niin hän siirtyy arvostelemaan toisen persoonaa. Kommentit kertovat kommentoijasta paljon.

Olen ensimmäisen suuren ikäluokan edustaja, kantasuomalainen eläkeläinen. Elän elämänvaihetta, joka päättyy kuolemaan. Se siinä huolestuttaa, että kuinka kiduttaen kuolema tulee, kun jo nyt on puutetta sotepalvelijoista ja rahasta. Ei edes saatu eutanasialakia aikaan.

Ei hallituksella eikä oppositiolla ole realistista suunnitelmaa, kuinka meidät kaikki suuret ikäluokat saataisiin hoivaten kunnialla hautaan. Olisi edes yksi puolue, jota kiinnostavat meidän eläkeläisten äänet niin paljon, että se keskittyisi yhtä tarmokkaasti meihin kuin perussuomalaiset ulkomaalaisiin.

Perussuomalaiset suhtautuvat nihkeästi hoitajien maahanmuuttoon. PS:n ratkaisu on teknologia: ” Robotisaatio, keinoäly ja automatisaatio mullistavat lähitulevaisuudessa suomalaiset työmarkkinat. Ilman kuljettajaa ajavat liikennevälineet, automaattikassat, siivous- ja hoivarobotit ja muut huipputekniset sovellutukset tulevat vähentämään alhaisen osaamistason työpaikkojen lukumäärää.”

Hiukan epäilen, että ehtivätkö ne helpottamaan minun elämääni.

Räksyttämällä oppositiossa ei saa mitään aikaan. Toisaalta on vaikea ajatella PS:ää kokoomusvetoisessa hallituksessa, sillä kokoomus korostaa avoimuutta, kun taas PS:n mielestä paras on pistää rajat kiinni. Enkä kokoomuksen puolueohjelmasta löytänyt sanaa maahanmuuttaja lainkaan. Ja kokoomus on varsin vihreä.

Humanitaarinen maahanmuutto perustuu kristillisiin arvoihin, jota PS nimittää haittamaahanmuutoksi.

Markus E. Myllymäki

Vaasa