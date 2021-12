Hätähuuto sairaanhoitopiirille

Etelä-Pohjanmaalla tapahtuu joka päivä erilaisia sydämeen liittyviä sairauskohtauksia ja sydäninfarkteja. Seinäjoen keskussairaalassa on hyvä ja osaava sydäntutkimustiimi, puhumattakaan ensihoitoyksiköiden osaavista henkilöistä.

Ongelmaa aiheuttaa se, että Seinäjoelta ja Vaasasta puuttuu backup niissä tilanteissa, kun toimenpide, esimerkiksi pallolaajennus, epäonnistuu ja uhkaa sydänlihaskuolio ja potilaan menehtyminen tai jokin muu akuutti tilanne, mitä ei pysty Seinäjoella ja Vaasassa tekemään.

Potilasturvallisuus vaarantuu.

Esimerkiksi sydänkirurginen hoito on keskitetty yliopistosairaaloihin ja lähin on Tampereen Sydänsairaala. Matka ambulanssilla VT3/E12:n kautta on pitkä, yli 180 km ja kestää noin 2,5–3 tuntia, kun taistellaan hengestä. Kelit ja vilkas liikenne vielä haittaavat matkantekoa.

Helikopterin käyttö tällaisissa tilanteissa, olisiko se sopiva ja nopea kuljetustapa? Hyödynnetäänkö helikopterikuljetuksia?

Seinäjoelta ja Vaasasta on hyvät ja nopeat junayhteydet Tampereelle. Junalla matka kestää Seinäjoelta vähän yli 1,5 tuntia.

Rautateiden hyödyntäminen akuuteissa tilanteissa ja myös silloin, kun potilaan hoito on viikoittain esimerkiksi syöpähoitojen takia Etelä-Pohjanmaan ulkopuolella vaikka Tampereella tai Helsingissä, kannattaisi selvittää. Uusimmat tutkimuslaitteet ja syöpähoitoonkin liittyvät laitteet ja osaaminen tulevat aina ensimmäisenä Etelä-Suomeen.

Ei ole mikään ongelma rakentaa ja varustella vaunu, jossa olisi kaksi osiota, toinen ambulanssivarustelulla ja toisessa lepopaikkoja esimerkiksi syöpähoitoon menevälle potilaalle saattajineen.

Toinen asia on se, miten tällainen toteutettaisiin.

Voisiko pendolinojunissa ja intercityjunissa olla aina myös potilasvaunu, johon voisivat sairaalakäynneille menevät potilaat saattajineen varata lipun ja akuuteissa tilanteissa ensihoitoryhmä voisi siirtää nopeasti potilaan junalla ilman ruuhkia. Kaikki riippuu aina rahasta. Tästä ”potilasvaunusta” hyötyisivät erilaiset potilaat ja myös pitkä matka junassa ei rasittaisi potilaita niin kuin se voi ambulanssissa tai taksissa rasittaa.

Toiminta vaatisi yhteistyötä ja hyvää prosessisuunnittelua. Tätä voisi hyödyntää muuallakin, koska Suomessa on hyvä rataverkosto.

Katariina Rintala

Seinäjoki