Hallitukselle työrauha

Tänä kesänä monet suuret mediat ja some on ollut täynnä kritiikkiä nykyistä hallitusta ja sen yksittäisiä ministereitä kohtaan. Voisi melkein luulla, että koko ympäröivä yhteiskunta olisi Orpon uutta hallitusta vastaan.

Etenkin perussuomalaisia kohtaan on oltu täysin kohtuuttomia kritiikissä ja lähes jokainen ministeri on päässyt vuorollaan toimittajien hampaisiin. Samoin lehtien palstoille ovat päässeet minä itse ja nyt tuoreimpana jopa perussuomalaisia äänestäneet tavalliset kansalaiset. Toiminta on alkanut muistuttaa jo jonkinlaista ajojahtia.

Kohuotsikoita on revitty mitä mielikuvituksellisimmista jutuista, kuten edustajien vanhoista kirjoituksista ja somevideoista tai vaikka äärioikeistolaisista pesukarhuista kravatissa. Edes pahoittelut, irtisanoutumiset tai anteeksipyynnöt eivät ole riittäneet poliittisille vastustajille, vaan koko hullunmyllyn tarkoitus on kaataa hallitus lietsomalla julkista painetta ja epäluottamusta hallituspuolueiden välille.

Tosiasia kuitenkin on, että hallituksella on erittäin vahva mandaatti toimia juuri tällä pohjalla, eikä sitä asiaa muuta minkään valtakunnan kyselyt, kohut, adressit tai muukaan itku.

Oikea paikka vaikuttaa tähän mandaattiin olivat eduskuntavaalit, joissa vihervasemmisto otti takkiinsa huolella, SDP:tä lukuun ottamatta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä sen sijaan kasvoi eduskuntavaaleissa suuremmaksi kuin koskaan ja on edelleen Suomen toisiksi suurin puolue. Aiempaa pääministeriä siteeraten voisin sanoa sellaisia terveisiä, että ’’get over it.’’

Vaasan vaalipiirissäkin saimme yhden edustajapaikan lisää ja nyt alueelta onkin jo kaikkiaan neljä perussuomalaista kansanedustajaa. Myös Etelä-Pohjanmaan kaksi keskustalaista entistä ministeriä voisivat keskittyä Pohjanmaan ja koko Suomen hyvinvointiin eikä itkeä katkerana vasemmiston pillin mukaan.

Henkilökohtaisesti olen kyllästynyt tähän jatkuvaan kohujen hakemiseen. Toivonkin, että toimittajat keksisivät syksyksi jotain muuta kirjoitettavaa ja arvioisivat ministereitäkin heidän tekemänsä työn perusteella. Voitaisiin käydä julkista keskustelua vaihteeksi vaikkapa itse politiikasta, hallitusohjelmasta ja sen toteuttamisesta. Siinä riittää jutun juurta ihan kylliksi ilman keskustelukulttuurin polarisoimista. Hallitukselle on annettava työrauha.

Sain kunnian olla mukana hallitusneuvotteluissa ja mielestäni hallitusohjelma on pääasiassa oikein onnistunut kokonaisuus. Erityisesti perussuomalaisille tärkeät maahanmuuttoa koskevat kirjaukset ovat vertaansa vailla. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että Suomi kippaa jatkossa vähemmän veronmaksajien rahaa ulkomaille ja sekin raha kohdennetaan nykyistä paremmin.

Mainittakoon myös, että jakeluvelvoitteen erittäin jyrkkää nousua hillitään melkoisesti, jotta polttoaineiden hinnat eivät karkaisi käsistä. Hallitusohjelma jättää takaportin auki myös polttoaineveron alennukselle, mikäli polttoaineiden pumppuhinnat jakeluvelvoitteen tason laskemisesta huolimatta uhkaisivat nousta.

Lopuksi tahdon toivottaa mukavaa kesän jatkoa lukijoille! Syksy tekee jo pian tuloaan ja silloin on jälleen aika kääriä hihat myös politiikan saralla.

Mauri Peltokangas

PS:n kansanedustaja Kokkolasta