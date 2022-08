Hallitukselta puuttuu kokonaisuuksien hallinta

Suomen hallituksen suunnalta on viime viikkoina nähty ja luettu lähestulkoon vain ja ainoastaan viihdeuutisia. Niiden soisi jo loppuvan, sillä nyt pitäisi keskittyä asioiden hoitoon ja kokonaisuuksien hallintaan.

Kokonaisuuksien hallinnan puutteesta surullinen esimerkki on vanhusten ympärivuorokautiseen hoivaan säädetty hoitajamitoitus, joka on astunut voimaan asteittain, ollen nyt 0,6. Ensi vuoden huhtikuussa mitoitus on kiristymässä 0,7:ään.

Lailla siis säädellään montako hoitajaa pitää olla yhtä hoidettavaa kohti, ja mitä ammattiryhmiä ja kuinka paljon heitä voi mitoitukseen laskea.

Hoitajamitoituksen tarkoitus oli hyvä, mutta hallitus ei miettinyt loppuun asti sitä, kuinka muutos toteutetaan. Tämä onkin johtanut kaaokseen sekä vanhustenhuollossa että terveydenhuollossa.

Jo 0,6 mitoitus on johtanut siihen, että ympärivuorokautiseen hoivaan pääsee entistä vähemmän vanhuksia, vaikka he sitä kipeästi tarvitsisivat.

Tilanteen taustalla on hoitajapula, jonka vuoksi ympärivuorokautisen hoivan asiakaspaikkoja joudutaan pitämään tyhjänä, koska hoitohenkilöstöä ei ole saatu palkattua lain edellyttämää mitoitusta vastaavasti.

Hoitajia on yritetty haalia muun muassa vanhusten kotihoidosta, ja siksi kotihoidonkin saatavuus on suuresti vaikeutunut. Kotona yrittää itsekseen selviytyä yhä enemmän ja yhä huonokuntoisempia vanhuksia.

Kun huonokuntoinen vanhus ei enää selviä kotona, viedään hänet päivystyspoliklinikalle, jossa ruuhkien vuoksi odotusajat venyvät kohtuuttoman pitkiksi.

Poliklinikalla saadun akuutin hoidon jälkeen vanhus siirretään sairaalan osastolle tai oman kunnan terveyskeskuksen vuodeosastolle, jossa voi joutua olemaan hyvinkin pitkään, koska kotihoitoa ei saa, eikä hoivapaikkoja ole.

Sekä sairaaloissa että terveyskeskuksissa on tällä hetkellä satoja ikäihmisiä, jotka eivät sinne kuuluisi, mutta kun muuta paikkaa ei ole.

Vanhustenhuollon toimijat varoittivat riskeistä ennen henkilöstömitoituksen säätämistä. Viime vuoden syksyllä, ja viimeksi tänä keväänä joukko vanhustenhuollon asiantuntijoita eri puolilta Suomea vetosi hallitukseen. Nämä vetoomukset ovat kaikuneet kuuroille korville.

Hallitus linjaa lähiaikoina, siirretäänkö 0,7 hoitajamitoituksen voimaantuloa. Keskusta on siirtoa vaatinut ja SDP on kertonut olevansa valmis tarkastelemaan siirtoa. Kukaan ei kuitenkaan ole sanonut halkaistua sanaa, mitä toimenpiteitä aiotaan tehdä, jotta mitoitus pystytään tulevaisuudessa takaamaan.

Mitä auttaa voimaantulon siirto, jos ei samanaikaisesti tehdä toimenpiteitä mitoituksen saavuttamiseksi? Ei yhtään mitään. Ilman tarvittavia toimenpiteitä hallitus vain siirtää tämänkin ongelman seuraavalle hallitukselle ihan samalla tavalla kuin se siirtää seuraajalleen omalla kaudellaan ainakin 40 miljardilla kasvaneen valtionvelan.

Aina kannattaa katsoa kokonaisuutta, eikä vain pelkkää yhtä kohtaa. Nyt tarvitaankin vanhuspalvelujen kokonaisremonttia.

Tällä hetkellä hallituksen katteettomista lupauksista kärsivät eniten he, jotka ovat tämän maan rakentaneet.

Ja mitä tulee pääministerin bilettämiseen: jokainen voi ja saa käyttää vapaa-aikansa niin kuin itse haluaa. Vastuun seurauksista kantaa ihminen itse. Pääministerin arvokas virka-asunto Kesäranta ei kuitenkaan ole oikea paikka tuon tyyppisiin kemuihin.

Paula Risikko

Kokoomuksen kansanedustaja Seinäjoelta