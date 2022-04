Hallitus kantaa vastuuta

Voimakkaasti nousseet energianhinnat ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat viime aikoina vaikuttaneet yhä enemmän jokaisen suomalaisen elämään kohonneina elinkustannuksina. Nousseet kustannukset ovat kohdistuneet erityisesti matalapalkkaisiin työntekijöihin; sen vuoksi hallituksen päätös kompensoida kohonneita elinkustannuksia ylimääräisellä sosiaalietuuksien indeksikorotuksilla on hyvä päätös! Tämä merkitsee, että apu tavoittaa heidät, joihin inflaatio on vaikuttanut eniten; hyvä näin.

Kun Euroopassa käydään sotaa, on hallituksen vaikea säilyttää aiemmin sovitut suuntaviivat ja asetetut budjettitavoitteet. Nyt on priorisoitava venäläisistä fossiilisista polttoaineista luopuminen ja kunnolliset panostukset puolustukseen. SDP-vetoisen hallituksen panostukset tutkimus- ja innovaatiotoimintaan tulevaisuudessakin merkitsevät sitä, että talouskasvu on mahdollista huolimatta nykyisestä haastavasta taloustilanteesta.

Ammattikoulutukseen panostaminen on jatkossakin tärkeää, jotta korkea työllisyysaste pystytään säilyttämään. On erityisen tärkeää, että koulutukseen investoidaan pitkän aikavälin ratkaisujen löytämiseksi.