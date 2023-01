Hallitus runnoo translakia läpi

Vielä viimeisillä metreillään ja kuolinkamppailun kourissa kiemurteleva punavihreä hallitus puskee translakia läpi kuin käärmettä pyssyyn. Ylen A-studion keskustelussa, demarien kansanedustajan mielestä kaikki huolet lain väärinkäytöstä ovat turhia ja epäolennaisia ja hän vakuutti, että laki viedään läpi. Edustajan mukaan ”kaikki kansalaisjärjestöt” ja tasa-arvovaltuutetut kannattavat translain eteenpäin viemistä. Myös muut hallituspuolueet pitävät uutta translakia hyvänä uudistuksena, vaikkakin keskustapuolueesta kuuluu soraääniä.

Oppositiopuolueista entinen ”koti, uskonto ja isänmaa -puolue” kokoomus kannattaa lakiesitystä, mutta halusi ja valiokunnassa muuttaa esitystä siten, ettei henkilö voi tunteensa viemänä kerran kuussa vaihtaa sukupuoltaan, vaan kerran vuodessa on sopiva vaihtoväli.

Perussuomalaisten linja on jyrkkä ei, koska koko translaki on täysin huolimattomasti valmisteltu ja antaa mahdollisuuden väärinkäytöksille. Sitä ei tulisi missään tapauksessa hyväksyä esitetyssä muodossa. Perussuomalaiset ei hyväksy sitä, että biologisen sukupuolen voisi vaihtaa ”minusta tuntuu” -sukupuoleksi, pelkällä omalla ilmoituksella.

Toteutuessaan lakia voidaan käyttää väärin.

Armeijan välttäminen on yksi väärinkäytön mahdollisuus. Entä jos miesalokas ensimmäisenä palveluspäivänään ilmoittaa itsensä naiseksi ja pääsee siten kuukauden harkinta-ajan jälkeen nauttimaan korotettua niin sanottua hygieniarahaa päivärahan lisäksi? Sukupuolen voi sitten vaihtaa takaisin, kun armeija on käyty ja yksityisyyden suoja mahdollistaa vielä sen, ettei kukaan saa edes tietää näin tapahtuneen.

Laki toisi myös turvallisuusriskin. Vastaavan lakiuudistuksen toteuttaneiden maiden kokemukset osoittavat, että seksuaalirikolliset käyttävät lakia hyväkseen. Britannian psykologiyhdistys kertoo useista tapauksista, joissa seksuaalirikoksista tuomitut miehet ovat väittäneet olevansa transsukupuolisia naisia ja pääsevät istumaan tuomiotaan naisten vankilaan.

Myös sosiaalitiloissa voi tulla hankalia tilanteita, jos biologinen mies, joka on vaihtanut sukupuolensa kokemusperäiseen, menee uimahallissa naisten puolelle saunaan ja suihkuun. Tämä varmasti loukkaa naisten ja varsinkin puberteetti-iässä olevien tyttöjen kehollista oikeutta yksityisyyteen. Jos he kritisoivat tämän ”tuntemusmiehen” oikeutta käyttää naisten puolta, voivat he saada syytteen syrjinnästä.

Terveydenhuollon syöpäseulonnoissa, urheilussa ja monessa muussa tilanteessa tulee ongelmia, kun translakia ei ole mietitty loppuun saakka. Miten selvitämme sen, että joku mieleltään sairastunut haluaa aidosti vaihtaa sukupuolensa, vai onko se hetken hurmio?

Kristillisen kasvatuksen saaneena väitän, että translailla romutamme kaiken normaalin ja tilalle tuodaan korvienvälinen sukupuolisuus – puuttuu enää vain jokerisukupuolisuus, jota voi vaihtaa tilanteen mukaan.

Demarikansanedustajan väite, että ”kaikki kansalaisjärjestöt” kannattavat translain eteenpäin viemistä, ei pidä paikkaansa! Esimerkiksi lesbojen, homojen ja biseksuaalien yhdistys ilmaisee huolensa puutteellisista lain vaikutusarvioinneista sekä siitä, että subjektiivinen oikeus muuttaa juridista sukupuolta on altis väärinkäytöksille. Myös Naisasiajärjestöltä tuli tyrmäys translaille ja järjestö huomauttaa puutteellisista lain vaikutusarvioinneista ja esittää, että oikeus vahvistaa juridinen sukupuoli täytyy jatkossakin säilyttää vain sukupuolidysforiadiagnoosin saaneilla transsukupuolisilla.

Nyt järki käteen! Miksi runnoa pakolla läpi sellaista lakia, joka on täynnä porsaanreikiä? Kuunnellaan edes seksuaalivähemmistöjä ja heidän järjestöjään, joista useimmat eivät hyväksy tätä lakia tässä muodossa. Laki on hylättävä sellaisenaan, koska se vie normaalilta heterohenkilöltä oikeastaan kaikki oikeudet oman kehonsa yksityisyyteen.

Jukka Mäkynen

PS:n kansanedustaja Vaasasta