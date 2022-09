Hallitus vahvistaa suomalaisten ostovoimaa

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Ukrainan sodan rinnalla Putin käy energiasotaa. Sen näemme nyt energian hintojen jyrkkänä nousuna. On hyvä muistaa, että se hinta jonka me maksamme korkeiden kustannusten muodossa, ukrainalaiset maksavat menetetyissä ihmishengissä ja kärsimyksessä.

On äärimmäisen tärkeää, että edelleen jatkamme solidaarisuutta ja tukea Ukrainalle. Ukrainan sota on myös meidän sotamme vapauden, ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta Euroopassa.

Samalla on täysin selvää, että inflaation ja korkojen nousu sekä kasvaneet sähkönhinnat huolestuttavat suomalaisia. Ja moni on viime aikoina ollut yhteydessä näihin asioin liittyen. Nämä kysymykset olivat myös esillä hallituksen budjettiriihessä, joka käytiin tällä viikolla Helsingissä.

Budjettiriihen lopputuloksena on paketti, joka vahvistaa suomalaisten ostovoimaa, auttaa suomalaisia sähkön hinnan noustessa ja vahvistaa arjen turvallisuutta myös tulevana talvena. Tämä paketti vahvistaa uskoa tulevaisuuteen ja tulee käytännössä tarkoittamaan sitä, etteivät suomalaiset joudu miettimään onko varaa ruokaan tai lämpimään kotiin.

RKP peräänkuulutti jo kesällä yleisiä toimenpiteitä ostovoiman turvaamiseksi ja kasvun tukemiseksi, mutta myös kohdennettuja toimenpiteitä heikoimmassa asemassa olevien tukemiseksi. RKP:n kädenjälki näkyykin nyt selvästi budjettiriihen tuloksissa. Esimerkiksi esittämämme sähkön arvonlisäveron alentaminen toteutuu. Sähkön arvonlisäveron alentaminen 24:stä 10 prosenttiin tulee näkymään kaikissa sähkölaskuissa. Suomalaisia kompensoidaan myös uudella määräaikaisella sähkövähennyksellä tuloveroon, sekä erillisellä sähkötuella kotitalouksille, joilla ei ole mahdollisuutta täysimääräisesti hyödyntää määräaikaista sähkövähennystä.

Tärkeää on myös, että hallitus päätti toimista, jotka auttavat erityisesti lapsiperheitä, yksinhuoltajia ja opiskelijoita joilla on lapsia. Joulukuussa maksetaan ylimääräinen lapsilisä ja esimerkiksi lapsilisän yksinhuoltajakorotusta korotetaan väliaikaisesti. Erittäin merkittävä muutos on varhaiskasvatusmaksujen alentaminen pysyvästi.

Myös ylivelkaantuneiden tilanteeseen tulee helpotusta. Hallitus on päättänyt, että käynnistetään ulosoton suojaosan korotusta kokeva määräaikainen kokeilu vuodeksi 2023. Suojaosuuden väliaikainen korotus takuueläkkeen tasolle tarkoittaa, että tuloista ulosmitattavaa osuus pienenee.

Oikeusministerinä olen myös tyytyväinen siihen, että monet ajamani hankkeet etenevät. Esimerkiksi lähestymiskieltoa tullaan uudistamaan uhrien oikeuksien parantamiseksi.

Tarkoitus on vähentää lähestymiskiellon rikkomista ja lisätä erityisesti lähisuhdeväkivallan uhrin turvallisuutta. Tämä on erittäin tärkeää, väkivallalle on saatava loppu.

Lisäksi hallitus on myöntänyt määrärahat lainsäädäntöön, jolla nopeutetaan lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyä. Lapset ovat rikosten uhreina todella haavoittuvassa asemassa ja on äärimmäisen tärkeätä, etteivät rikosprosessit viivästy.

Budjettiriihestä on myös myönteisiä uutisia Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle. Olen iloinen, että Vaasan keskussairaala saa runsaan miljoonan rahoituksen kansallisen potilasturvallisuuden jatkokehittämiselle. Tärkeä päätös on myös, että kansallisarkistoa kehitetään niin, että arkiston toiminnat säilyvät Vaasassa. Lisäksi Seinäjoki–Kaskinen-junaradalle on varattu 3,5 miljoonaa euroa tehokkaampaan kunnossapitoon.

On hyvä muistaa, että asiat eivät tapahdu itsestään. Näiden mainittujen asioiden eteen RKP on tehnyt hartiavoimin töitä ja on hienoa, että ne nyt toteutuvat.

Anna-Maja Henriksson

Oikeusministeri, RKP:n puheenjohtaja Pietarsaaresta