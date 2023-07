Hallitusohjelma tuo toivoa maanviljelijöille

Vaikka säästötoimia ja toimenpiteitä tarvitaan, näen hallitusohjelmassa paljon hyvää etenkin Pohjanmaan maaseudulla ja saaristossa eläville. Hallitusohjelmassa on hyvin maatalousmyönteisiä kirjauksia. On selvää, että hallituksella on vankka halu ratkaista suomalaisen elintarviketuotannon kannattavuuksiisi.

Lampurina ja elintarviketuottajana voin todeta, että ohjelma tuo minulle tulevaisuuden toivoa.

Lainsäädäntötoimiin ryhdytään elintarvikemarkkinalain, kilpailulain ja julkisista hankinnoista annetun lain osilta. Näillä vahvistetaan tuottajien asemaa elintarviketuotantoketjussa. Kotimaisen ruuantuotannon tärkeys on huomioitu niin maatalous- kuin kalatalouspuolellakin.

Kotimaisen kalan merkitystä korostetaan. Sekä ammattikalastajien että kalankasvattajien työn helpottamiseksi on laadittu selkeitä toimenpiteitä. Samalla hallitus kannustaa vapaa-ajankalastukseen ja metsästykseen laajentamalla liikuntasetelin käyttöalaan kalastus- ja eräpalvelut.

Toimenpiteisiin ryhdytään myös petoeläinpolitiikan suhteen. Suden tuoma turvattomuuden tunne on tuskin kenellekään maaseudulla asuvalle tuntematon. Suurpetojen kannanhoidollista metsästystä tehostetaan. Toimenpiteisiin ryhdytään myös muiden haittapetoeläinten, kuten valkoposkihanhen, merimetson ja hylkeiden metsästämisen edistämiseksi. Jokainen ammattikalastaja tietää minkälaista haittaa hylkeet ja merimetsot tekevät kalakannalle.