Halvan ruoan aika on ohi

Päivittäistavarakauppa PTY ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto todisti väkevästi viime viikolla, että ei maataloudessa mitään kriisiä ole. Maatalouden kannattavuuden parantamiseksi Luoto tarjosi jälleen kerran kriisilainoja sekä tukien tarkempaa kohdentamista aktiiviviljelijöille. Ikään kuin maatalouden kannattavuus lisälainalla paranisi.

Me, jotka tunnemme maatalouskentän Luotoa paremmin, tiedämme, että jos maatalouden tulovirrasta puuttuu 800 miljoonaa per vuosi, 40 miljoonan euron kriisilaina on puhdasta tuottajien kyykyttämistä. Ja vaikka tuet kohdennettaisiinkin uudelleen, sama raha siirtyy vain taskusta toiseen. Kokonaisuutta tämä ei kohenna millään muotoa. Ongelman ydin on tuottajahintojen heikko taso.

Elintarvikesektori on jo 25 vuoden ajan porskutellut eteenpäin keinotekoisesti edullisilla maatalouden raaka-ainehinnoilla. Ei siis ole mikään ihme, että kun halvan ruoan aika alkaa olla mennyttä elämää, totuuden kohtaaminen on kova paikka.

On väistämätöntä, että ruoan tuottajahinnat nousevat ja nousu tulee olemaan merkittävä.

Osmo Autio

Lapua