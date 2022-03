Hampaaton länsi

Putinin joukot ovat moukaroineet Ukrainaa jo kolme viikkoa erilaisilla aseilla piittaamatta haitusen pöläystä kansainvälisestä oikeudesta. Hän lähipiireineen väittää, ettei ole mitään sotaa eikä Venäjä ole edes hyökännyt Ukrainaan. Ja länsi hyväksyy sen olemalla puuttumatta tilanteeseen.

Nato ei halua kärjistää tilannetta, jotta se joutuisi napit vastakkain Venäjän kanssa. Nato ilmoitti heti konfliktin alkuvaiheessa, ettei se osallistu Ukrainan tilanteeseen. Toisin sanoen Nato antoi Putinille vapaat kädet naapurimaansa suhteen ja hän tiesi saavansa toimia siellä aivan oman mielensä mukaan. Hän jopa pelottelee atomiaseella, koska tietää, ettei länsi vastaisi samalla mitalla.

Länsi kun kunnioittaa kansainvälistä oikeutta ja yrittää toimia sen mukaisesti. Siitä huolimatta Nato tuntuu olevan ”paperitiikeri”, joka murisee, mutta ei sen enempää.

Entäpä, jos länsi olisi heti Venäjän hyökkäyksen alettua antanut Venäjälle uhkavaatimuksen, että ellei se lopeta hyökkäystään, niin parvi risteilyohjuksia lähtee kohti Moskovaa. Olisi se antanut miettimisen aihetta.

Talous- ja henkilöpakotteet eivät auta Ukrainaa yhtään tässä akuutissa tilanteessa, kenties kuukausien kuluttua, kun Ukraina on raunioina. Onneksi Ukrainan kansa on antanut yllättävän kovan vastuksen, mutta sen mahdollisuudet hupanevat ajan kuluessa. Lopputulos on ennakoitavissa.

Putin menettelee vanhan kaavan mukaan, seuraten Stalinin ja Hitlerin taktiikkaa.

Me ikäihmiset muistamme Mainilan laukaukset ennen talvisotaa. Silloinen Neuvostoliitto väitti meidän tykistömme ampuneen Mainilan kylään, vaikka ko. kohde oli meidän tykkiemme kantaman ulkopuolella. Se kelpasi kuitenkin sodan alkamisen syyksi.

Nyt Venäjä syyttää Ukrainaa kansanmurhasta Itä-Ukrainassa, jossa on itse sotinut ja 8 vuotta. Hitler aikanaan liitti Itävallan sudeettialueet Saksaan. Länsi seurasi sivusta, kun Hitler valmisteli hyökkäystä Puolaan, mutta uskoi tämän vakuutteluihin hyökkäämättömyydestä. Länsivaltoja vedettiin nenästä. Putin liitti Krimin niemimaan Venäjään. Länsi on osoittanut vain jyrkän paheksumisensa tapauksesta.

Nyt länsi vain katsoo sivusta, kun Ukrainaa hävitetään. ”Voi, Venäjä, kun oot laaja maa”, mutta Putin haluaa vielä laajemman. Suomikin on aikanaan kuulunut Venäjään. Seuraavaksiko Suomi?

Ymmärrän, että USA ei ole halukas lähettämään joukkoja Eurooppaan. Se ei ole mitään uutta, sillä sehän viivytteli kauan, ennen kuin liittyi toiseen maailmansotaan Akselivaltoja vastaan. Eihän tämä heitä koske. Mutta miksi se estää Puolan lupaamien Migien lähettämisen Ukrainaan. Konehan kuuluu aseistukseen ilman ohjaajaa. Ukrainalla on konetyyppiin omia ohjaajia. Eihän muutama kone ratkaise taistelua, mutta kyllä ne helpottaisivat puolustusta.

Putinin ja hänen KGB-taustaiset lähipiiriläiset eivät piittaa mitään muiden valtionpäämiesten reaktioista. Puhelut eivät vaikuta. Tarvitaan kova kovaa vastaan. Lännen pitäisi se jo vähin erin myöntää.

Antti Uotila

Kauhava