Harjoittelu osaamisen kohtalonkysymys

Ammattikorkeakoulusta valmistuva insinööri on työelämälähtöinen osaaja. Hänen tietonsa ja taitonsa perustuvat nimenomaan vahvaan käytännölliseen tekemiseen. Työelämän tarpeiden tuntemuksen ja teoreettisen osaamisen yhdistelmästä syntyy sitä laatua, jota Suomi tulevaisuudessakin tarvitsee.

Tätä työelämäosaamista luodaan opintojen aikaisella harjoittelulla. Harjoittelussa opiskelija saa elävän kosketuksen työelämän ja yritysten tarpeisiin ja jokapäiväiseen arkeen. Samalla syntyy ymmärrystä ja osaamista siitä, mitä teoriassa opitut asiat käytännössä tarkoittavat. Parhaassa tapauksessa työnantaja saa harjoittelusta itselleen jo vauhdilla oman yrityksen tarpeisiin matkalla olevan osaajan.

Koronan aikana harjoittelumahdollisuudet romahtivat. Moni jäi vaille harjoittelupaikkaa ja opinnot venyivät. Nyt tilanne on alkanut parantua, mutta kovin epäsymmetrisesti. Osalla aloista ja osassa maassa harjoittelupaikan saa kohtuullisesti. On kuitenkin tärkeitä aloja, jossa se on vaikeaa, osalle opiskelijoista jopa lähellä mahdotonta.

Hyvän harjoittelun periaatteisiin kuuluu, että harjoittelusta myös maksetaan harjoittelijan palkkaa. Harjoittelija on kuitenkin osaamisensa mukaan tekemässä työtä, ei vain katsomassa päältä.

Tässä vallitsee sama tilanne, osalla aloista palkka kuuluu luonnostaan asiaan. Osa joutuu edelleen tekemään harjoittelunsa palkatta – tekemään siis palkatonta työtä.

Toimiva harjoittelu tekniikan alalla on tulevan osaamisen kohtalonkysymys. Tämä on haaste sekä yrityksille että yhteiskunnalle. Harjoittelupaikkojen saatavuus on varmistettava.

Yrityksiltä vaaditaan asennetta siihen, että harjoittelijoita otetaan – kysymys on siitä, että osaamista riittää myös tulevaisuudesta. Yhteiskunnan on tarvittaessa helpotettava tilannetta erilaisin käytössä olevin keinoin. Ammattikorkeakoulujen ja yritysten välistä vuoropuhelua on syvennettävä.

Suomella ei ole varaa siihen, että harjoittelu ei toimi. Laitetaan se yhdessä kuntoon.

Johanna Torvela

puheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry.

Hannu Toivola

puheenjohtaja

Merenkurkun Insinöörit ry.

Pasi Herronen

puheenjohtaja

Kokkolan seudun Insinöörit ry.