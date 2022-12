Heinäselle eläkeläisten asioista

Pohjanmaan Eläkkeensaajat ry:n Anja Heinänen (Mielipiteet, 1.12.2022) valitti taas kerran eläkeläisten asemasta Suomessa. Korjattavaa epäilemättä riittää, erityisesti eläkkeiden muita korkeammassa verokohtelussa.

Suomessa on ainakin kuusi valtakunnallista eläkeläisjärjestöä sekä lukematon määrä erilaisia alue- ja paikallisjärjestöjä. Vuosien kuluessa milloin mikäkin näistä järjestöistä on nostanut ja nostaa esiin eläkeläisten huonon aseman eri foorumeilla.

Kuten aikaisemminkin olen eri yhteyksissä kirjoittanut, kaikkien näiden järjestöjen on todella syytä katsoa peiliin: He ovat ihan itse syyllisiä siihen, etteivät eläkeläisten asiat kohene. Miksi? Siksi, että on ajanhukkaa näiden lukemattomien eri järjestöjen ajaa omia enemmän tai vähemmän nurkkakuntaisia, usein paikallisia agendojaan.

Lopettakaa valittaminen, unohtakaa omat pikku alueelliset ja maakunnalliset väännöt, kootkaa nuo eri järjestöt yhteiseen, puolueisiin sitoutumattomaan koalitioon ja kas: Näin syntyisi reilusti yli miljoonan jäsenen organisaatio, joka keskitetysti äänestäessään olisi yhdessä vaalikaudessa Suomen suurin puolue ja voisi hoitaa kaikki epäkohdat kuntoon, mm. vaikkapa kirjoituksessa mainitun yhdeksän kohdan luettelon.

Joka vähänkään seuraa asioita, tietää, että se aikanaan tuleva eläke perustuu työuran tuloihin. Mitä vähemmän tuloja, sen pienempi eläke ja päinvastoin.

Lisäksi kenellekään ei pitäisi tulla yllätyksenä, että eläke on noin puolet pienempi kuin tulot työaikana. Pitää ymmärtää varautua, kukin omien mahdollisuuksiensa mukaan.

Henrik Gräsbeck

Vaasa