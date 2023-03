Heitetään hyvästit ruokahävikille Pohjanmaalla!

Pohjanmaan asukkaat ovat muuta maata vähemmän innokkaita oman ruokahävikin vähentämiseen nyt ja tulevaisuudessa. Tämä selvisi Kuluttajaliiton viimesyksyisessä valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa (n = 2176).

Kyselyn maakuntaa koskevat tulokset ovat hätkähdyttäviä, sillä kotitaloudet ovat merkittävä ruokahävikin aiheuttaja. Suomessa kotitaloudet heittävät ruokaa vuosittain roskiin 120–160 miljoonaa kiloa. Jopa puolet tästä olisi ollut syömäkelpoista.

Yhdistyksemme haluaa nostaa keskustelua ruokahävikistä, sillä merkittävä osa ruokahävikistä syntyy juuri kodeissa. Meillä kuluttajilla on siten merkittävä rooli myös hävikin vähentämisessä.

Aihe on erityisen ajankohtainen nyt, kun ruoan hinta on noussut merkittävästi. Yhä useampi kuluttaja on havahtunut vähentämään hävikkiä juuri taloudellisista syistä. Oman talouden ruokahävikin minimointi on yksi helppo tapa karsia turhia ruokakuluja.

Ruokahävikkiin tarttumalla säästetään myös luontoa. Ruokahävikki on ruokaa, joka on alun perin ollut syömäkelpoista, mutta joka syystä tai toisesta päätyy roskiin tai biojätteeksi. Ruoantuotannolla ja kulutuksella on merkittävä vaikutus ympäristön tilaan ja luonnonvarojen käyttöön.

Ruokahävikki on turhaa ylikulutusta ja edustaa hukkaan heitettyjä resursseja ja turhaan syntyneitä ympäristövaikutuksia. Suomen kansallinen tavoite on puolittaa koko ruokaketjun ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Sen saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien osallistumista. Pienetkin teot ovat tärkeitä. Keskeinen asia on nostaa ruoan arvostus kohdilleen.

Maija Ovaska

puheenjohtaja

Merenkurkun Kuluttajat ry