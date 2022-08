Henkilöstöpulaan on ratkaisuja

Sairaanhoitaja Helena Rantavuori pohti kirjoituksessaan (15.8.) henkilöstömitoituksen tarpeellisuutta. Olen Rantavuoren kanssa samaa mieltä siinä, että riittävän henkilökunnan vaatiminen ei ole virhe. On hyvä, että mitoitus kirjattiin vanhuspalvelulakiin. Nyt päättäjien on tehtävä kaikkensa, jotta tuo mitoitus saadaan myös toteutumaan. Tähän on onneksi olemassa ratkaisuja. Yksi ratkaisuehdotuksemme on, että yksityiset toimijat voisivat laskea mitoitukseen monenlaisten ammattilaisten työtä, kuten laki jo sallii. Näin lähihoitajia ja sairaanhoitajia vapautuisi työhön, johon juuri he ovat koulutettuja.

Muita ratkaisuehdotuksiamme olemme koonneet nettisivulle osoitteeseen attendo.fi/nollaseiska.

Muutaman vuoden takainen hoivakriisi toimi mitoituksen lähtölaukauksena. Hoivakriisi laittoi liikkeelle myös Attendon muutosmatkan. Meidän oli pakko muuttua. Olemme myöntäneet tekemämme virheet ja kannamme niistä vastuun. Aloitimme noin kaksi vuotta sitten muutosmatkan kohti entistä parempaa hoivaa. Matka on pitkä eikä vielä ole valmista.

Olemme tehneet matkan varrella useita tekoja muutoksen toteutumiseksi: muun muassa kouluttaneet johtajiamme parempiin palaute- ja viestintätaitoihin ja valmentaneet kaikki 14 500 työntekijäämme parempiin kohtaamisiin toistensa, asukkaiden ja läheisten kanssa. Olemme uudistaneet perehdyttämismallimme, jotta jokainen meillä päivän keikkatöissä piipahtavasta pitkäaikaiseen työntekijään tuntisi itsensä attendolaiseksi ja toimisi arvojemme mukaisesti ja aina asukkaan hyväksi.

Muutosmatkamme päätavoite on palauttaa suomalaisten luottamus Attendoon. Jatkamme tätä työtä edelleen, yksi kohtaaminen kerrallaan.

Sari Laakso

Aluejohtaja

ikääntyneiden hoiva

Attendo