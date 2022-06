Herää Etelä-Pohjanmaa!

Kevään 2022 yhteishaun ennakkotiedot sisälsivät trendin, johon pitää reagoida.

Etelä-Pohjanmaalla on realisoitumassa huolestuttava uhka. Näyttää siltä, että jo peruskoulunsa päättävät nuoret ovat selkeästi kasvavassa määrin hakeutumassa pois täältä. Tähän saakka olemme huolehtineet toisen asteen päättävien koulutusmahdollisuuksista kotimaakunnassamme.

Korkeakoulutuksesta on pitkään ollut huolta. Ratkaisuja siihen on etsitty ja valmisteltu maisteriohjelmia sekä ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kasvattamista. Aivovuotoa on haluttu padota.

Etelä-Pohjanmaa on ollut vuosikymmeniä ns. Suomen Portugali eli matalan koulutustason maakunta. Toki on sattumaa tai ei, olemme olleet samalla vahva yrittäjyysmaakunta.

Opintopolun keväiset ennakkotiedot osoittivat, että maakuntamme saattaa tulevaisuudessa menettää toiselle asteelle siirryttäessä nuoria.

Koko oppivelvollisten ikäluokka on noin 2 100, josta noin puolet hakeutuu ammatilliseen ja toinen puoli lukiokoulutukseen. Lukiokoulutukseen hakeutuvista nuorista kasvava määrä haluaa maakunnan ulkopuolelle. Ammatillisen koulutuksen osalta trendiä ei ole vielä havaittavissa. Yhä nuoremmat siirtyvät maakunnastamme. Ikäluokkien kehitys on huolestuttava, koska 2012–2020 syntyneiden lasten määrä laskee lähes 25 %.

Joka tapauksessa sinisilmäisesti emme voi jatkaa eteenpäin. Uusi haaste on tiedostettava Etelä-Pohjanmaalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt laajan hankkeen toisen asteen koulutuksen kehittämisestä. Sen tavoitteena on mm. toisen asteen koulutuksen sisällöllinen kehittäminen duaalimallilla. Tärkeää on, että eteläpohjalaiset toimijat lähtevät yhteiseen kehittämiseen etupainotteisesti nuoria ja henkilökuntaa kuunnellen.

Nyt on herättävänä todellisuuteen. Nuoret ovat antaneet myrskyvaroituksen.

Jouko Peltonen

FM, Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, lukion rehtori, opetusalan kokemusta vuodesta 1993

Pasi Artikainen

FM, Seinäjoen koulutuskuntayhtymän rehtori, opetusalan kokemusta vuodesta 1998