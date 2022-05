Hetkellistä tuskaa vai täystuho

Joku futisviisas povasi Gomezin pestaamista SJK:n luotsiksi termillä täystuho. Vielä on hieman aikaista sanoa, miten tässä käy mutta ei hyvältä näytä. Tämä tuska alkaa olla jo tila, mihin kannattajat ovat ikävä kyllä tottuneet.

Viime kauden lopulla tullut pommi Jani Honkavaaran pestin loppumisesta tuntuu vieläkin asialta, mitä on vaikea hyväksyä. Vuosien jälkeen saatiin iloita menestyksestä, hyvästä futiksesta, liigamitalista ja europelipaikasta.

Mutta kannattajien harmiksi seurajohdolle ei mikään riitä. Edelleen on luulo, että menestykseen on oikotie, minne löytää sillä, että laittaa euroja pinoon. Mutta näinhän se ei ole.

Liigamestaruuden ja Cup-voiton jälkeen on kokeiltu kaikkea mahdollista. Pelaajia, valmentajia, toimihenkilöitä on tullut ja mennyt. Kaikki tulleet ovat kilvan kertoneet, kuinka hienoa on tulla juuri tähän seurayhteisöön. Kaikki, tai lähes kaikki lähteneet kovasti kiitelleet seuraa ajasta, jonka seurassa ovat viettäneet. Miksi sitten ovat lähteneet?

No osa on potkittu pois ja osa varmaan todennut, että ei jostain syystä seurassa voi tai halua jatkaa. Jos peli ei parane pelaajia tai valmentajia vaihtamalla, niin missä vika? Seinäjoella ei varmaan ole mitään muuta yhteisöä, josta liikkuu näin paljon huhuja syistä miksi tilanne on tämä.

Johto puuttuu valmentajien työhön ilmoittamalla kelle, tai keille kuuluu antaa peliaikaa. Pelaajahankinnoista vastaava ei osaa asiaansa. Joku on ringissä ”myyränä” kielimässä johdolle, mitä harjoituksissa tapahtuu ja mitkä ovat mielialat. Huhut ovat huhuja mutta joku viisas on sanonut, että huhuilla on aina totuuspohja. Niin on varmaan tässäkin tapauksessa.

On totuus mikä tahansa, niin pelilliset asiat olisi saatava kohtapuoliin kuntoon. Itse uskon, että jos johto hoitaa sille kuuluvat asiat, valmentajat hoitavat pelilliset asiat ja pelaajat antavat kaikkensa kentällä, niin tulosta kyllä tulisi. Ja sen jälkeen, jos ei tule, niin silloin on valmentajan vaihdon aika. Itse näen, että pari seuraavaa peliä ratkaisevat asian. Jos Lahdelta ja Vepsulta ei täysiä pisteitä heru, niin Honsu takaisin ja rakentamaan seuraavaa kautta.

PS. Onneksi on Akatemia.

Timo Mäkynen

edelleen SJK:n kannattaja