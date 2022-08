Hiilidioksidi sidotaan Suomessa metsään

Paljon on rahaa liikkeellä taudin ja sodan runtelemassa Euroopassa. EU on luonut yhtenäisenä pakotteet Putinia vastaan Ukrainassa käytävän hyökkäyssodan takia. Siihen liittyen lannoitteiden raaka-aineiden saanti Venäjältä on estynyt.

Tähän ehdotan ratkaisuksi jotain sellaista, mikä edesauttaa Suomea pysymään suunniteltujen hiilipäästöjen puitteissa.

Jokainen asiaa ymmärtävä poliitikko hyväksyy hiilipäästöjen rajoittamisen, kun niiden tekemisestä koituu hyötyä yhteiskunnalle. Tässä tehtävässä ovat avainasemassa tietyt suomalaiset yhtiöt.

Savukosken Soklissa sijaitsevan suuren fosforiesiintymän avulla on mahdollista lisätä hiilen sidontaa metsiin. Se on Suomen Malmijalostus Oy:n hallussa. Yhtiö on kokonaan valtion omistama ja se ilmoittaa toimekseen erikoistehtävät kaivostoiminnan.

Soklissa ovat lannoitefosforin lisäksi nykyaikaisen akkuteollisuuden vaatimat aineet kuten niobi ja lantaani sekä muut harvinaiset maametallit. Näistä ja Pohjanmaan litiumista syntyvät tulevaisuuden akut Suomessa.

Vihreän Suomen kannalta metsän kasvun lisääminen on ydinkysymys.

Lehtivihreä on kesäisin kaikkein tehokkain hiilidioksidia sitova aine.

Kasvavat puut sitovat yhteytysprosessissa hiiltä ja vapauttavat happea sitä enemmän, mitä tehokkaammin puu kasvaa. Kasvuun vaikuttaa lämpö ja kasvukauden pituus. Kolmas on lannoittaminen.

Lämmenneen ilmaston aiheuttamana kasvu on aiempaa nopeampaa. Lisäämällä fosforia metsäpohjaan, on mahdollista nopeuttaa kasvua edelleen ja sillä tavalla sitoa hiiltä yhä enemmän ja enemmän.

Eelis Pulkkinen

geologi, eläkkeellä

Orivesi