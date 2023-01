Hiilinielut ja päästömaksut

Erinomaisella tavalla ministeri Kurvinen puolusti suomalaista metsätaloutta äskeisessä A-studion metsäkeskustelussa!

”Virallisen” tutkimuksen mukaan metsiemme hiilinielut ovat romahtaneet ja muuttuneet äkkiä päästölähteiksi. Allekirjoittanutta ovat aina ärsyttäneet nämä otsikossa mainitut päästömaksut! Kun näillä rangaistusmaksuilla ostetaan päästöoikeuksia, eihän siinä pääasia korjaannu miksikään, kysymys on vain valtavasta rahastuksesta, joka katoaa sananmukaisesti ”ties mihinkä!”

Hiilinielujen romahdus ei liioin ole mikään mustavalkoinen asia. Kun esimerkiksi yli-ikäinen, harsuuntunut kuusikko kaadetaan päätehakkuussa teollisuuden tarpeisiin, se joidenkin julistuksen mukaan on metsän hävittämistä. Eipäs mainita mitään, että tilalle välittömästi kylvetään tai istutetaan uusi, jalostettu puuaines, josta äkkiä kasvaa vireä, vihreä taimikko ja salskea metsä. Pohjoisen ”Osaran aukot” ovat siitä mainio esimerkki!

Kun metsää uudistettaessa huolehditaan liika märkyys pois tarpeellisesti ojimalla, hoitohakkuut suoritetaan ajallaan ja karut kasvualustat lannoitetaan, ilmastonmuutoksenkin avittamana varmasti saadaan todeta, ettei metsiemme kasvu ole heikentynyt, päinvastoin! Rauhoitetussa ikipuustossa ilmiö on kyllä todettavissa.

Luonnonhoitometsiä ja rauhoitettuja kansallispuistoja on meillä riittävästi!

Hakkuista huolimatta, metsiemme puuvaranto on suurempi kuin satoihin vuosiin ja on huomattava, ettei meillä ole ”hakattu” vieläkään kaikkea kasvua pois, vaan vain osa siitä!

Suomi-pisteen osuus maapallon hiilinieluista ja saastuttamisesta on joidenkin julistuksessa saanut ylikorostetun aseman. Toimenpiteemme ovat nykyiselläänkin riittäviä ja kohtuullisen oikeita oman ekosysteemin säilyttämisen kannalta. Luontofundamentalistit eivät näytä ymmärtävän, että vaikka Suomi-pisara olisi luonnonmukaisena ja täysin asumattomana, ei se koko maapalloa pelasta. Ongelmien korjaamiseen on ensiksi ryhdyttävä siellä, missä ne on aiheutettukin. Suomi ei ole siinä listassa ensimmäisten joukossa!

Jorma Mäki-Jussila

Peräseinäjoki