Himoverottajapuolueen oikeusvaltionäkemys

Syyttömyysolettama on kaikkien oikeusvaltioiksi itseään kutsuvien yhteiskuntien keskeinen oikeusperiaate. Sehän tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jokaista rikoksesta tai muutoin epäiltyä on pidettävä syyttömänä niin kauan, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti perustetussa tuomioistuimessa todistettu ja todettu. Medialla on tosin joskus taipumus syyttää, tuomita ja teloittaa epäilty jo jutun alkuvaiheessa, mutta sekin on vapaan lehdistön oikeus.

Pöyristyttävää sen sijaan on, että pääministeriyttä tavoitteleva suuri eduskuntapuolue omassa lainsäätäjän toiminnassaan pyyhkii lattiaa koko syyttömyysolettamalla. Kyse on tietenkin ”kykypuolue” kokoomuksen tavasta kohdella Wille Rydmania.

Koko jupakkahan sai alkunsa siitä, kun valtakunnan johtava sanomalehti julkaisi kesällä pelkkiin huhuihin ja juoruihin perustuvan ”uutisen”, jonka mukaan Rydman olisi ahdistellut nuoria naisia tavalla, josta rikoslaissa on säädetty rangaistus. Tuskin painomuste lehdessä oli ehtinyt kuivua, kun jo laillisuuden esitaistelijapuolueena itseään mainostava kokoomus erotti Rydmanin eduskuntaryhmän jäsenyydestä.

Poliisitutkinta päättyi kokkarien kannalta nolostu, kun poliisi yksiselitteisesti ilmoitti, ettei ole edes aihetta epäillä Rydmanin syyllistyneen asiassa rikokseen. Mutta eihän poliisin ja syyttäjän mielipiteellä ollut merkitystä, koskapa tuomio oli jo julistettu eikä se siitä muuksi muutu.

Kokoomus yrittää johdonmukaisesti profiloitua korkean verotuksen vastustajaksi ja lienee siinä jossain määrin onnistunutkin. Tosiasia kuitenkin on, kokoomuksen hallituspaitsion päätyttyä keväällä 1987 on kokonaisveroaste noussut ja erityisesti yritysverotus kiristynyt aina, kun kokoomus on ollut hallituksessa.

Erityisesti pienyrittäjien kurittajana tuli tunnetuksi eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajana 1987–1991 toiminut Pertti Mäki-Hakola. Hän sai aikaan sen, että henkilöyhtiöiden yhtiömiehiä alettiin verottaa ikään kuin yhtiön tulos olisi ollut heille työnantajan maksamaa palkkaa. Tämän seuraukset näkyivät hyvin 1991–93, jolloin yrityksiä meni nurin enempi kuin uusia ehdittiin perustaa.

Että semmoinen veronvastustajapuolue se kokoomus on. Ja rohkenen ennustaa, että, jos kokoomus sille povatun vaalivoiton saa, saamme entistä enemmän rakastaa verojamme.

Vaaleja odotellessa

Matti Jaakkola

varatuomari

Mustasaari