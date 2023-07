Hoitajat ansaitsevat korotuksensa

Saatiin hallitus, mutta millainen? Kapitalismin oikukas nyrkki uhkaa meitä veronmaksajia. Meitä ei auta loitsu eikä rukous.

Mitä teki hallitus, kun antautui persujen edessä?

Me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Sanokaa Vennamon perillisistä mitä tahansa.

Entä sitten hoitajapula? Kymmenittäin hoitajia tarvitaan töihin. Tiedän kokemuksesta, että heillä on raskas työ ja he hoitavat työnsä mallikelpoisesti. Maksettakoon heille suuret palkankorotukset. He ansaitsevat sen.

Olin itse kuulemassa, kun eräs sairas potilas haukkui hoitajaa huoraksi. Oli vain kuultava sitä haukkumista.

Keneltä leikattiin lomarahoja? Tietenkin hoitajilta. Hyi.

Nyt asiantuntijat varoittavat tästä, kun Ruotsissa ja Norjassa on paljon paremmat palkat hoitajille. Miksi ei meillä?

Soten ensiaskeleet pahensivat hoitajien asiaa. Milloin loppuu päähän potkiminen? Tätä kysyn.

Vanhusten määrä lisääntyy ajan myötä. Kuka heitä hoitaa?

Otan esimerkin ydinvoimasta. Hoitajat muuttuvat puhtaaksi energiaksi. Tästä tulisi maksaa, sillä kerran me kaikki tarvitsemme hoitajia.

Työnantajien on avattava kukkaron nyörejä. Jään odottamaan myönteistä tapahtumaa.

Eläköön hoitajat!

Heikki Ryhänen

Vaasa