Hoitajien asiat kuntoon

Nyt täytyy olla kovat piipussa. Hoitajat ovat tosissaan. He eivät kaipaa kauniita sanoja eivätkä kursailua. Eikö työkalupakissa ole tarpeeksi tavaraa eli nyt hoitajille palkka, jota he vaativat.

Tiedän, että hoitavat työnsä esimerkillisellä tavalla, eivät he valita. Nyt on heidän saatava kuoppakorotus. Työnantajien kellokas julisti jo, ettei ole varaa ylimääräisiin korotuksiin. Taitaa olla vanha virsi. Tiedän hoitajien raskaan työn. Eivät he paljon kiitosta saa, pussin pohjalle killinkejä. Nyt on sen aika. Liian kauan on mennyt pienellä palkalla.

On se kumma, miten naisvaltaisilla aloilla on käsijarru päällä palkankorotuksien suhteen. Nyt tsemppiä hoitajat. Kansan syvät rivit ovat teidän puolella.

Sote on edessämme. Sielläkin hoitajia tarvitaan kipeästi. Hoitajien on myytävä nahkansa kalliisti. Sotemarkkinoilla eivät heikot huutele. On tullut aika korjata menneiden vuosien laiminlyönnit. Tehkää kuten Paperiliitto ja tulee jälkeä. Olette sen ansainneet.

Heikki Ryhänen

Vaasa