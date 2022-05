Hoitajien venyminen loppunut

Kevään kuuma puheenaihe on ollut potilasturvallisuuden vaarantuminen. Erityisen kiinnostavaa on ollut, että työantajien ja päättäjien suhtautuminen potilasturvallisuuden vaarantumiseen näyttää riippuvan erittäin paljon siitä, mikä on vaarantumisen syy. Jos syynä on laillinen lakko, asiasta nousee hirveä meteli jo ennen lakon alkamista, ja vastuuministeri alkaa säätää erityistä potilasturvallisuuslakia hoitajien pakottamiseksi töihin ja samalla lakon murtamiseksi.

Mutta mitä tapahtuu, kun potilasturvallisuus vaarantuu ihan normaalina aikana sen takia, että työvuoroista puuttuu hoitajia, potilaita on enemmän kuin suunnitellulla henkilöstömäärällä voidaan hoitaa tai perehdytyksessä on ollut puutteita?

Tehy käynnisti vajaa kuukausi sitten pienimuotoisen kampanjan, jolla jäseniä kehotettiin tekemään aluehallintoviranomaisille kantelu, jos potilasturvallisuus on vaarantuu ja ilmoittamaan asiasta samalla Tehylle. Tällä haluttiin tehdä hoitajapulan vaikutukset näkyväksi ja kiinnittää huomiota siihen, että sote-organisaatioiden omavalvonta ei toimi.

Hoitajat ovat turhautuneita siihen, että vaikka ilmoituksia vaaratilanteista ja haittatapahtumista tehdään organisaation sisällä esihenkilöille ja johdolle, ne eivät johda mihinkään. Resursseja ei tule lisää eivätkä asiat korjaannu. Muina aikoina paitsi lakon uhatessa näyttää siis siltä, että ketään ei oikeasti edes kiinnosta.

Aluehallintoviranomaisille on tämän vajaan kuukauden aikana jätetty yli 4 000 kantelua. Valtaosassa niistä syynä on hoitajapula. Suurin huoli suuren kantelumäärän takia tuntuu kuitenkin nyt olevan, että virasto ruuhkautuu. Sinänsä jännä reaktio etenkin, jos muistatte, että muutama viikko sitten oltiin säätämässä lakia, jotta potilasturvallisuus ei vaarantuisi. Nyt samaan asiaan liittyen isoin ongelma on avien ruuhka. Aika ristiriitaista.

Näyttääkin siltä, että potilasturvallisuuden vaarantumista on kahta sorttia.

Jos syynä on lakko, tarvitaan pakkotyölaki. Jos taas syynä on hoitajapula, kukaan ei lotkauta korviaan eikä asia aiheuta mitään reaktioita päättäjissä tai työnantajissa. Pelkään pahoin, että jälkimmäinen suhtautuminen olettaa, että kyllä ne hoitajat venyvät, on ne aina ennenkin venyneet.

Minulle on teille tuore uutinen käytännön hoitotyöstä: hoitajien venyminen on loppunut. He ovat nyt löytäneet äänensä ja rohkeuden puolustaa itseään ja oikeuksiaan.

Ylivoimaisesti paras keino varmistaa potilasturvallisuus tulevaisuudessa onkin ratkaista hoitajapula – eli laittaa ne palkat ja työolot kuntoon.

Sari Ala-Heikkilä (sd.)

aluevaltuutettu ja Tehyn valtuutettu

Vaasa