Hoitojen ruuhkat helpottavat, kun resurssit kohdennetaan oikein

Yle Pohjanmaa uutisoi 12.8 Seinäjoen keskussairaalan potilasruuhkasta. Sairaala on ollut niin täynnä, että naistentautien osastolle on sijoitettu miespotilaita. Poikkeustilanteet kuuluvat terveydenhuoltoon, ja niitä on esimerkiksi epidemioiden yhteydessä. Kuitenkin tämä kesä on ollut yksi urani ruuhkaisimmista ja terveydenhoitojärjestelmä ei tule kestämään kovin montaa vastaavaa tilannetta.

Sairaalaa kuormittavat esimerkiksi ne päivystyspotilaat, jotka eivät vaadi erikoissairaanhoitoa ja eivät mahdu perusterveydenhuollon vuodeosastolle. Koska hoitopaikka on järjestettävä, potilaat otetaan jonottamaan sairaalaan.

Tällä hetkellä potilaan voi siirtää hoitoonsa vain omaan kotikuntaansa. Useat sairaanhoitopiirit tasaavat potilasruuhkaa mallilla, jossa päivystyksestä voidaan siirtää potilaita ympäröivien kuntien terveyskeskuksiin potilaan kotipaikasta riippumatta.

Ymmärrettävästi moni pelkää omaistensa päätyvän tällaisessa mallissa hoitoon kaukana sijaitseviin terveyskeskuksiin. Kyseessä on kuitenkin malli poikkeustilanteiden hoidon järjestämiseen, jossa etäsijalla on välttämättömän ja resursseja parhaiten hyödyntävän hoidon toteuttaminen.

Nykymallilla esimerkiksi sydäninfarktipotilasta voidaan joutua hoitamaan kirurgian osastolla ja lonkkamurtumapotilasta vastaavasti sydänosastolla, koska osasto on täyttynyt jonottajista. Tämä ei ole resurssien oikeaa kohdentamista.

Kalliilla sairaalapaikoilla jonottaminen ja samassa yhteydessä perusterveydenhuollon vuodepaikkojen kuntakohtainen rajaaminen on hölmöläisten peitonjatkamista. Hyvinvointialueen on ensi tilassa ryhdyttävä valmistelemaan toimia, jotka mahdollistavat joustavan päivystystoiminnan myös ruuhkatilanteissa.

Jari Kankaanpää

Neurologian erikoislääkäri

Aluevaltuutettu (kok)

Seinäjoki