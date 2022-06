Hoitojonoista markkinointivaltti

Il-Po uutisoi 17.6. THL:n julkaisemasta erikoissairaanhoidon hoitojonoselvityksestä. Tällainen läpileikkaus jonotilanteesta tehdään kolmannesvuosittain; nyt selvitys koski huhtikuun lopun tilannetta. Kun uutinen oli yleisellä tasolla, lienee syytä todeta, miltä raportissa näyttivät Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien tilanne.

Erikoissairaanhoidon hoitotakuu tuli voimaan vuonna 2005. Siitä asti on tilannetta seurattu säännöllisesti.

Lain mukaan niissä hoidoissa, jotka kuuluvat takuun piiriin, hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Jos arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä labra- tai kuvantamistutkimuksia, nämä on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta. Hoito tulee aloittaa kuudessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

Jonotusajat ovat yksi tärkeimmistä terveydenhuollon laatumittareista.

Se on jopa niin olennainen, että valtio voi käyttää uhkasakkomenettelyä sellaista sairaanhoitopiiriä kohtaan, joka ei tällä mittarilla mitattuna selviydy velvoitteistaan riittävän hyvin.

EPSHP:ssä oli huhtikuun lopulla yli 180 päivää hoitoon pääsyä odottaneita oli 94 eli 1,8 prosenttia kaikista odottajista. VSHP:n vastaavat luvut olivat 142 ja 6,9 %. Koko maassa yli kuusi kuukautta odottaneita oli 8,6 % kaikista odottajista. Sairaanhoitopiirien välisessä vertailussa EPSHP oli 20 piirin joukossa kolmanneksi paras, VSHP oli sijalla 12.

Viime vuoden lopun tilanteeseen verrattuna EPSHP:n tilanne oli jonkun verran heikentynyt, VSHP:n taas selvästi parantunut. Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna kummankin piirin tilanne oli huonontunut.

Toinen odotusajan mittari on odotusajan mediaani. Kaikkien sairaanhoitopiirien yhteinen mediaani oli 51 eli puolet potilaista odottanut enemmän, puolet vähemmän kuin 51 päivää. VSHP:n mediaani oli 55, EPSHP:n 46.

Hoidon tarpeen arvioinnissa kolmen kuukauden hoitotakuurajan ylittyminen tapahtui EPSHP:ssä 7,3 %:lle odottajia, VSHP:ssä 18,6 %:lle. Valtakunnallinen luku oli 13,1 %.

EPSHP:n sijoitus piirien joukossa oli kuudes, VSHP:n 16:s. Mediaaniodotus oli EPSHP:sssä 34 päivää. VSHP:ssä 38 päivää ja koko maassa 36 päivää.

EPSHP siis on hoitanut hoitotakuuvelvoitteensa varsin hyvin, jos verrataan maan muihin alueisiin. Tilanne on merkki toimivista prosesseista, järkevästä resurssien suuntaamisesta sekä hyvästä työnjaosta erikoissairaanhoidon ja perusterveyden huollon välillä.

EPSHP:n kohdalla kysymys ei ole satunnaisvaihtelusta, vaan sairaanhoitopiirin luvut ovat olleet aika hyvät läpi koko hoitotakuuajan.

Jos maakunta tarvitsee vetovoimatekijöitä, erikoissairaanhoidon palvelujen hyvää saatavuutta voi kyllä käyttää maakunnan markkinoinnissa yhtenä tällaisena.

Jaakko Pihlajamäki

Seinäjoki