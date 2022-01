Hoitovajeet on ensin poistettava

Nyt valittavat aluevaltuustot ovat erityisen tärkeitä, koska valtuutetut luovat perustan ja puitteet lähivuosien toiminnalle. He tekevät periaatteellisia ratkaisuja missä ja kuinka palvelut järjestetään. Mutta ennen kuin uusia toimintoja ja parannuksia toteutetaan, on nykytilanne hoidettava kuntoon. Muuten se johtaa jatkuviin lisäkustannuksiin.

Koronapandemia on vaikeuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon työtilannetta. Palvelujen ja hoidon kysyntä on kasvanut. Perustellusti puhutaan terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon vajeesta. Ihmiset, jotka tarvitsevat apua, leikkauksia ym. ovat jonottamassa kipuineen ja huolineen. On tarpeellista ja inhimillistä, että hyvinvointialue kiinnittää heti huomiota tähän. Tulevien vuosien toimintaa valmistellessa resursseissa täytyy ottaa huomioon hoitamatta jääneet toimenpiteet, sillä ne kasvattavat hoitokustannuksia.

Olen vakuuttunut terveyttä edistävistä elintavoista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sairauksia ennalta ehkäisevästä toiminnasta. Siihen on määrätietoisesti panostettava uudella hyvinvointialueella, yhteistyössä kuntien kanssa.

Uudistuksen tulee kannustaa interaktiiviseen toimintaan kuntalaisten ja hyvinvointialueiden välillä, samoin sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Ihmisläheistä toimintaa koko alueella.

Tämä yhteistyö korostuu erityisesti kouluissa kuraattori- ja psykologipalveluiden kohdalla. Olen vastustanut näiden palveluiden siirtoa hyvinvointialueille, mutta nyt kun siirto on totta, tulevien valtuutettujen täytyy pitää huolta siitä, että em. palvelut pysyvät edelleen lähellä asiakkaita eli koululaisia, eikä viranhaltijoille sysätä uusia asiakkaita koulujen ulkopuolelta. Jo nyt psykologeja on irtisanoutunut liiallisen työmäärän takia. Lisäksi tiedonkulkuun ei saa tehdä esteitä.

Kunnianhimoinen hyvinvointipolitiikka edellyttää, että vastuutahoilla on resursseja, sekä henkilöstö- että taloudellisia resursseja. Kilpailu henkilöstöstä kasvaa koko ajan, siihen on pakko paneutua. On kyse koulutuksesta, työehdoista, työn johtamisesta, viihtymisestä ja palkkauksesta.

Perustuslaissa lukee: ”jokaisella on oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin”. Eikä kyse ole vain ihmisten henkilökohtaisesta hyvinvoinnista, vaan koko kansan terveystilanteesta ja maamme elinvoimasta.

Riitta Pääjärvi-Myllyaho (kok.)

Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen

Pohjanmaan Kokoomuksen varapuheenjohtaja

aluevaaliehdokas

Vaasa