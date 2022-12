Hukassa H-talossa

Vaasalaisten päättäjien suuressa viisaudessaan vuosia sitten tekemän päätöksen mukaisesti valmistunut H-talo on nyt tulossa vihdoin käyttöönottovaiheeseen.

Komea, hieman alle sata miljoonaa euroa maksanut rakennus pitää pian sisällään lähes jokaisen Vaasan kaupungin terveysaseman, dialyysihoidot, useita poliklinikoita, kuntoutusta ja hoito-osastoja sekä apteekin. Paperilla tämä kuulostaa suorastaan erinomaiselta, koska keskittäminenhän tunnetusti säästää. Jos ei nyt aina rahaa, niin ainakin työntekijöitä. Tai jos ei työntekijöitä, niin ainakaan asiakkaita ei tarvitse pompottaa luukulta toiselle.

Näin tämän tietenkin soisi menevän. Sairaalan piha on toki jo entuudestaan tukossa siellä olevista autoista. Pysäköintitalokaan ei tarjoa suurempaa helpotusta, sillä onhan henkilökunnankin saatava pysäköidä omat kulkuvälineensä. Odotettavissa on siis ruuhkia, väärinpysäköintejä ja kiristyneitä hermoja. Ainakin asiakkaiden osalta.

Taloon sisään päästyään asiakas tarvitsee tietenkin kartan, koska loogisen ja käyttäjille ystävällisen arkkitehtuurin ja huonesijoittelun tekeminen on Suomessa todennäköisesti kielletty lailla, tai kenties jollakin asetuksella.

Julkisen terveydenhuollon natistessa liitoksissaan on varmaankin asianmukaista vaikeuttaa avun hakemista laittamalla asiakkaat siirtymään kaupungin toiselle puolelle ja suorittamaan esteradan päästäkseen hoitoon. Samalla tulee tietenkin testattua hoitoon hakeutuvien kognitiivisten kykyjen taso.

Voihan olla, ettei odotettua kaaosta olekaan luvassa, vaan kaikki sujuu mutkattomasti ja hyvin. Meidän poliittisten päättäjien ja tulevan hyvinvointialueen johdon on kuitenkin tehtävä parhaamme, jotta näin todella tulee tapahtumaan, niin H-talon kuin hyvinvointialueenkin kohdalla. Vaasalaisten ja Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaiden on päästävä hoitoon, on saatava hyvää hoitoa omalla äidinkielellään, työntekijöiden ja omaishoitajien on saatava palkkansa ja palkkionsa ajallaan, eikä kaikkein heikoimpia, eli vammaisia ja vanhuksia, saa unohtaa tässä vaativassakaan tilanteessa.

Siksi meistä jokaisen, niin potilaiden, päättäjien kuin hyvinvointialueen työntekijöidenkin on muutosten ja myllerrysten keskellä oltava tarkkana, ettei kukaan putoa hoidon piiristä pois.

Ottakaa rohkeasti omaan aluevaltuutettuunne yhteyttä ja ilmoittakaa epäkohdista, tai tehkää valitus, mikäli sellaiseen aihetta on. Pohjanmaalaisten ja vaasalaisten hoidosta on pidettävä huolta, ja jos käytäntö osoittaa, ettei jokin asia uudessa H-talossa tai hyvinvointialueella toimi, on se korjattava mitä pikimmiten.

Jukka Jaatinen (vas.)

Vasemmistoliiton Vaasan kunnallisjärjestön vpj.

Pohjanmaan hyvinvointialueen yksilöasioiden jaoston vpj.