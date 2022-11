”Ilmastonmuutos on käynnissä oleva katastrofi. Se on suurempi uhka kuin koronapandemia tai yksikään sota, mikä on koskaan käyty. Katastrofin syynä ovat ihmiskunnan kasvihuonekaasupäästöt. Ei ole liioiteltua sanoa, että niiden nopea ja mittava vähentäminen on inhimillisen sivilisaation kohtalonkysymys.” (Syksy Räsänen)

”Käyttäkäämme elämän lahjaamme parantaaksemme tätä maailmaa. Omien lastemme ja heidän lastensa tähden. Köyhyydessä sinnittelevien ihmisten tähden. Yksinäisten tähden. Luonnossa elävien veljiemme ja sisartemme tähden – eläinten, kasvien ja puiden tähden. Yhdessä me pystymme siihen. Yhdessä me teemme sen.” (Jane Goodall)

Sota- ja koronauutisointi on vienyt huomiomme pois käynnissä olevasta ilmastonmuutostragediasta.

Jos keskustelua aiheesta käydään, se pohjautuu kulutuskulttuurin ja jatkuvan talouskasvun ylläpitämiseen.

Yritämme luoda ja ideoimme uusia ”puhtaampia” tapoja tuottaa energiaa, jonka avulla me ”hyvinvoivat” saisimme jatkaa entiseen malliin – tuhoten ja tuhlaten ympäristöä ja luonnonvaroja.

Emme halua kuulla kenenkään sanovan, että hulluttelun on loputtava.

Nyt on se paras ja viimeinen hetki lyödä kapuloita rattaisiin, pysähtyä ja sanoa: Anteeksi, että olin mukana tuhoamassa tulevaisuutta, en jatka enää niin, istutan lapsenlapsilleni ja kaikille maailman lapsille hyvän tulevaisuuden puun.

Markku Laitinen

Pietarsaari